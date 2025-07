Rocio Morales smentisce Raoul Bova: “Altro che separati, vivevamo ancora insieme”

News VIP

L'attrice spagnola sarebbe "ferita e disgustata" dagli audio e i messaggi compromettenti diffusi negli ultimi giorni tra il suo compagno Raoul Bova e la 22enne Martina Ceretti.

Il terremoto mediatico che ha investito Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales non accenna a placarsi. Dopo le rivelazioni pubblicate da Fabrizio Corona, con tanto di chat e audio compromettenti tra l’attore romano e la giovane Martina Ceretti, a parlare – o meglio, a replicare con fermezza – è proprio Rocio, attraverso il suo legale. E le sue parole cambiano completamente lo scenario.

Rocio Morales: “Nessuna separazione in corso, stavamo ancora insieme”

Fino a pochi giorni fa, secondo quanto dichiarato dal legale della Morales, i due attori condividevano ancora la stessa casa a Roma. Nessuna separazione ufficiale, nessuna discussione o decisione presa: solo la vita quotidiana di una coppia che, seppur lontana dai riflettori, continuava a convivere. Un quadro completamente diverso da quello dipinto dalla difesa di Bova, che aveva parlato di una “separazione in casa già da tempo”.

Ma Rocio ha scoperto tutto come chiunque altro: attraverso il web.

“Fino a cinque giorni fa Rocío ignorava il doppio gioco di Raoul”, si legge in una ricostruzione riportata dal Corriere della Sera.

E ancora:

“Tant’è che fino all’altro ieri vivevano sotto lo stesso tetto, nella casa di Roma, non da sposati ma more uxorio, come si dice. Né avrebbero discusso di separazione. Tra loro non esisterebbe nessun accordo già raggiunto. Perché semplicemente non se ne sarebbe mai parlato.”

Uno shock vero e proprio per l’attrice spagnola, che sarebbe venuta a conoscenza del tradimento solo in seguito alla pubblicazione delle prove da parte di Corona. Una doccia fredda che ha lasciato spazio prima alla delusione, poi alla rabbia.

“Gli audio e i messaggi compromettenti, virali su Internet, l’hanno comprensibilmente ferita. E disgustata.”

Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales, una storia lunga 12 anni

Rocio e Raoul si sono conosciuti nel 2011 sul set del film Immaturi – Il viaggio. All’epoca, lui era ancora sposato con Chiara Giordano, madre dei suoi due figli maggiori, Alessandro Leon e Francesco. La storia con Rocio era poi diventata ufficiale nel 2013, e nel 2015 la coppia aveva accolto la loro prima figlia, Luna, seguita nel 2018 da Alma.

Negli ultimi tempi, però, il silenzio sui social e l’assenza di apparizioni pubbliche avevano alimentato il sospetto di una crisi. L’ultima foto insieme risale a giugno 2024. Da allora, più nulla. Fino all’esplosione del caso mediatico.

Attualmente, Rocio ha scelto di non rilasciare dichiarazioni personali. Preferisce parlare tramite il suo avvocato. Ma il suo messaggio, anche senza parole dirette, è chiaro: non sapeva nulla, non era pronta a quel tipo di umiliazione pubblica, e soprattutto non aveva mai vissuto da “ex”.