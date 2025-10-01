Raoul Bova pizzicato con una nota collega: ''Baci galeotti, abbracci e carezze furtive''

News VIP

Raoul Bova e Beatrice Arnera pizzicati in un noto ristorante romano in atteggiamenti compromettenti, c’è del tenero tra loro?

Nuovo amore per Raoul Bova? L’attore, protagonista del gossip negli ultimi due mesi, è stato pizzicato a Roma in un ristorante insieme ad una collega. Ecco di chi si tratta.

Raoul Bova insieme alla sua collega di set, il gossip

La vita privata di Raoul Bova è decisamente sotto la lente di ingrandimento dopo lo scandalo, portato a galla da Fabrizio Corona con il suo format Falsissimo, degli audio inviati a Martina Ceretti dopo la loro notte insieme. Insomma, un tradimento che è diventato virale e che ha portato definitivamente alla fine del matrimonio con Rocio Munoz Morales. Poche settimane fa, dopo tanto silenzio, Bova è stato ospite a Verissimo dove ha parlato di quanto accaduto trovando la secca condanna di Corona, che lo ha apertamente criticato per la sua intervista.

Nel frattempo, Rocio è tornata su Rai 2 in prima serata con Freeze, nuovo game show che conduce al fianco di Nicola Savino, e ha commentato brevemente l’intervista dell’ex marito, preferendo non aggiungere ulteriori dettagli. Mentre si sospetta che Rocio potrebbe essere una delle nuove protagoniste di Belve, in partenza tra poche settimane, Dagospia ha beccato l’attore insieme ad una collega di Buongiorno Mamma, la fiction che lo vede protagonista su Canale 5. Ecco i dettagli.

Raoul Bova e Beatrice Arnera stanno insieme?

Dagospia ha lanciato una notizia bomba nelle ultime ore, pubblicando alcune foto di Raoul Bova insieme alla collega Beatrice Arnera, con la quale è protagonista della fiction di Canale 5 Buongiorno Mamma. I due sono stati visti insieme in un noto ritornante di Roma e sembra che tra loro vi fosse un feeling particolare, ma non è tutto. Alla fine del pranzo, infatti, Bova sarebbe anche scoppiato in lacrime consolato da Beatrice.

“Abbiamo pizzicato il 54enne attovagliato all’ora di pranzo al ristorante “Quinto”, a Roma, in compagnia della fascinosa trentenne Beatrice Arnera, con cui recita nella fiction “Buongiorno, Mamma”, attualmente in onda su Canale 5 – gli avventori del ristorante non hanno potuto fare a meno di notare l’affettuosa complicità tra i due attori: baci galeotti, abbracci e carezze furtive fino a un inaspettato e improvviso pianto di lui – dopo lo scandalo degli audio piccanti inviati a Martina Ceretti, diffusi da Fabrizio Corona, che hanno tenuto banco tutta l’estate”.

Va specificato che nelle foto non si vedono atteggiamenti intimi ma solamente i due parlare, quindi il gossip va creduto sulla parola. Beatrice è fidanzata con il comico Andrea Pisani del duo PanPers ma i due stanno affrontando una grave crisi di coppia, come raccontato proprio dall’attrice sui social.