TGCom24
Home | VIP | News | Raoul Bova pizzicato con una nota collega: ''Baci galeotti, abbracci e carezze furtive''
News VIP

Raoul Bova pizzicato con una nota collega: ''Baci galeotti, abbracci e carezze furtive''

Irene Sangermano

Raoul Bova e Beatrice Arnera pizzicati in un noto ristorante romano in atteggiamenti compromettenti, c’è del tenero tra loro?

Raoul Bova pizzicato con una nota collega: ''Baci galeotti, abbracci e carezze furtive''

Nuovo amore per Raoul Bova? L’attore, protagonista del gossip negli ultimi due mesi, è stato pizzicato a Roma in un ristorante insieme ad una collega. Ecco di chi si tratta.

Raoul Bova insieme alla sua collega di set, il gossip

La vita privata di Raoul Bova è decisamente sotto la lente di ingrandimento dopo lo scandalo, portato a galla da Fabrizio Corona con il suo format Falsissimo, degli audio inviati a Martina Ceretti dopo la loro notte insieme. Insomma, un tradimento che è diventato virale e che ha portato definitivamente alla fine del matrimonio con Rocio Munoz Morales. Poche settimane fa, dopo tanto silenzio, Bova è stato ospite a Verissimo dove ha parlato di quanto accaduto trovando la secca condanna di Corona, che lo ha apertamente criticato per la sua intervista.

Nel frattempo, Rocio è tornata su Rai 2 in prima serata con Freeze, nuovo game show che conduce al fianco di Nicola Savino, e ha commentato brevemente l’intervista dell’ex marito, preferendo non aggiungere ulteriori dettagli. Mentre si sospetta che Rocio potrebbe essere una delle nuove protagoniste di Belve, in partenza tra poche settimane, Dagospia ha beccato l’attore insieme ad una collega di Buongiorno Mamma, la fiction che lo vede protagonista su Canale 5. Ecco i dettagli.

Raoul Bova e Beatrice Arnera stanno insieme?

Dagospia ha lanciato una notizia bomba nelle ultime ore, pubblicando alcune foto di Raoul Bova insieme alla collega Beatrice Arnera, con la quale è protagonista della fiction di Canale 5 Buongiorno Mamma. I due sono stati visti insieme in un noto ritornante di Roma e sembra che tra loro vi fosse un feeling particolare, ma non è tutto. Alla fine del pranzo, infatti, Bova sarebbe anche scoppiato in lacrime consolato da Beatrice.

“Abbiamo pizzicato il 54enne attovagliato all’ora di pranzo al ristorante “Quinto”, a Roma, in compagnia della fascinosa trentenne Beatrice Arnera, con cui recita nella fiction “Buongiorno, Mamma”, attualmente in onda su Canale 5 – gli avventori del ristorante non hanno potuto fare a meno di notare l’affettuosa complicità tra i due attori: baci galeotti, abbracci e carezze furtive fino a un inaspettato e improvviso pianto di lui – dopo lo scandalo degli audio piccanti inviati a Martina Ceretti, diffusi da Fabrizio Corona, che hanno tenuto banco tutta l’estate”.

Va specificato che nelle foto non si vedono atteggiamenti intimi ma solamente i due parlare, quindi il gossip va creduto sulla parola. Beatrice è fidanzata con il comico Andrea Pisani del duo PanPers ma i due stanno affrontando una grave crisi di coppia, come raccontato proprio dall’attrice sui social.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Sarah Altobello si sbilancia su Donatella: "La mia sosia, non le conviene esagerare con il dialetto in tv"
news VIP Grande Fratello, Sarah Altobello si sbilancia su Donatella: "La mia sosia, non le conviene esagerare con il dialetto in tv"
Stefano De Martino risponde con ironia: frecciatine a Pier Silvio Berlusconi durante Affari Tuoi
news VIP Stefano De Martino risponde con ironia: frecciatine a Pier Silvio Berlusconi durante Affari Tuoi
Grande Fratello, Matteo Azzali minaccia di abbandonare la Casa nella notte: ecco cosa è successo
news VIP Grande Fratello, Matteo Azzali minaccia di abbandonare la Casa nella notte: ecco cosa è successo
Uomini e Donne, Federico Mastrostefano commenta il ritorno e rivela quali Dame lo hanno colpito
news VIP Uomini e Donne, Federico Mastrostefano commenta il ritorno e rivela quali Dame lo hanno colpito
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° ottobre 2025
Uomini e Donne, anticipazioni: Isabella perde la pazienza e volano schiaffi in studio
news VIP Uomini e Donne, anticipazioni: Isabella perde la pazienza e volano schiaffi in studio
Rai modifica la programmazione del sabato sera: cambio di orario per Ballando con le Stelle
news VIP Rai modifica la programmazione del sabato sera: cambio di orario per Ballando con le Stelle
Grande Fratello, Grazia Kendi si professa single, ma impazza un rumor: "Fidanzata con un ex di Temptation Island"
news VIP Grande Fratello, Grazia Kendi si professa single, ma impazza un rumor: "Fidanzata con un ex di Temptation Island"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV