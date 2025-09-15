Rocio Munoz Morales rompe il silenzio dopo l'intervista di Raoul Bova a Verissimo

News VIP

L'intervista di Raoul Bova a Verissimo ha suscitato diverse reazioni e non è passata inosservata quella di Rocio Munoz Morales, sua ex compagna, che ha rotto il silenzio sulla questione.

La nuova edizione di Verissimo è iniziata con il botto: nella puntata di ieri, domenica 14 settembre, Silvia Toffanin ha ospitato Raoul Bova, l'attore al centro del gossip questa estate per la storia degli audio diffusi illecitamente da Fabrizio Corona. Questi messaggi svelavano il tradimento dell'attore con la modella Martina Ceretti e hanno portato alla fine della relazione con Rocio Munoz Morales. Quest'ultima ha commentato l'intervista dell'ex compagno durante una conferenza stampa: ecco cosa ha raccontato.

Raoul Bova a Verissimo: arriva la reazione di Rocio Munoz Morales

La vicenda di Raoul Bova è stata la principale fonte di gossip di questa estate: la pubblicazione degli audio che confermavano il tradimento dell'attore con la modella Martina Ceretti avevano portato alla rottura tra Bova e la compagna Rocio Munoz Morales e a una causa per l'affidamento delle due figlie Alma e Luna. Inoltre, anche con Fabrizio Corona, responsabile della divulgazione degli audio privati, sono iniziate lotte giudiziarie, di cui Bova ha anche accennato nel corso dell'intervista a Silvia Toffanin.

Per la prima volta dallo scoppio dello scandalo mediatico-giudiziario, l'attore è stato ospite di un programma tv e ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, mettendo l'accento sui tentativi di estorsione e ricatto di cui è stato vittima, ma ai quali non ha ceduto. In merito a questo, Corona ha replicato smascherando la tattica di Bova di spostare l'attenzione dal tradimento commesso ai danni della compagna con una ragazza di 23 anni dichiarando di essere stato vittima di revenge porn: "Come avevamo previsto, hai provato una tecnica di comunicazione: tu commetti un fatto e provi a distogliere l’attenzione puntandola altrove. Se vai lì seduto e parli di revenge porn, accusandomi di pistola fumante, anzitutto stai commettendo un reato, ma noi non ti denunceremo. Hai parlato di tutto, tranne del fatto che un bravissimo uomo come te tradisce la moglie tutti i giorni, con ragazzine di vent'anni".

Nel corso dell'intervista, Raoul Bova ha poi sottolienato di non essersi piegato alle minacce ricevute e di essersi affidato alla polizia postale, ammettendo ddi "andare in giro a testa alta", perché ritiene di essersi comportato nel migliore dei modi. L'intervista ha generato pareri contrastanti, tra chi, come Lino Giuliano di Temptation Island, ritiene che l'attore non si sia assunto le sue responsabilità, e chi invece ne ha apprezzato le parole.

Rocio Munoz Morales rompe il silenzio dopo l'intervista dell'ex compagno

Nell'intervista a Verissimo, Raoul Bova ha anche parlato della situazione con l'ex compagna Rocio Munoz Morales. Nonostante una nota dei legali dell'attore avesse dichiarato che i due erano separati a lungo, Munoz Morales era all'oscuro dei tradimenti del compagno e aveva ribattuto, attraverso i suoi avvocati, che lei e Bova vivevano ancora sotto lo stesso tetto. A Silvia Toffanin, Raoul Bova ha sottolineato che avevano deciso di tenere privata la loro vita sentimentale, o almeno alcuni momenti di essa, ma che nonostante tutto le persone non avessero perso tempo a commentare negativamente anche cose di cui non sa nulla. Inoltre, ha smentito le accuse di tradimento, dichiarando che non era vero ciò che avevano riportato i giornalisti: "La gente parla quando non sa le cose, per questo hanno parlato di tradimento. La cosa più grave è che le persone non si rendono conto che io ho quattro figli e che purtroppo loro – avendo accesso a internet – leggono cose sul proprio genitore che non sono vere. Insulti, anche".

A rompere il silenzio sulla situazione è stata anche Rocio Munoz Morales: l'attrice e conduttrice è pronta a intraprendere un nuovo impegno lavorativo con Freeze, il programma che co-condurrà con Nicoa Savino. Nel corso della conferenza stampa che precede la messa in onda della prima puntata, prevista per domani sera, martedì 16 settembre, su Rai2, Rocio ha commentato le dichiarazioni dell'ex compagno a Verissimo. L'attrice ha sottolineato come, in un momento così complesso, poter essere impegnata in un progetto televisivo sia per lei una grande fonte di gioia, in grado di aiutarla a distrarsi dal momento difficile che sta vivendo:

"Per me, la Tv e l’intrattenimento sono vitamina. Confesso che sto vivendo un momento difficile e, in un momento come questo, essere impegnata in questo progetto per me è un regalo, perché riempie il mio cuore e mi fa sorridere"

Quando le è stato chiesto un commento diretto sull'intervista a Verissimo di Raoul Bova, però, Rocio Munoz Morales ha ammesso di non voler aggiungere nulla a quanto detto dall'ex compagno, per continuare a tutelare le sue figlie Luna e Alma.