Fabrizio Corona durissimo contro Raoul Bova dopo l’intervista a Verissimo: "Sei il nulla"

Anita Nurzia

Fabrizio Corona ha commentato l’intervista di Raoul Bova a Verissimo.

Fabrizio Corona durissimo contro Raoul Bova dopo l’intervista a Verissimo: "Sei il nulla"

L’intervista di Raoul Bova a Verissimo era tra i momenti televisivi più attesi della settimana. L’attore, ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato in studio la sua versione sulla vicenda che lo ha coinvolto negli ultimi mesi, tra accuse, minacce e un caso mediatico che ha suscitato grande clamore. Ma, come era prevedibile Fabrizio Corona non è rimasto in silenzio.

Corona l’attacco a Bova: “Non parli dei tuoi tradimenti di cui abbiamo le prove”

Corona, che già durante l’estate aveva alimentato lo scandalo diffondendo materiale compromettente e sollevando dubbi sulla solidità della relazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, aveva annunciato di voler replicare in contemporanea all’intervista televisiva. E così è stato: seduto sul divano, in diretta sul suo canale YouTube “Falsissimo”, ha seguito parola per parola l’intervento di Bova, pronto a commentare e ribattere.

L’ex re dei paparazzi ha ascoltato gran parte dell’intervista in silenzio, ma non ha mancato di sottolineare i passaggi che a suo dire mostravano le contraddizioni dell’attore. In particolare, Corona si è soffermato sul momento in cui Bova ha paragonato la sua vicenda a un caso di revenge porn, un accostamento che lo ha fatto infuriare.

“Come avevamo previsto, hai provato una tecnica di comunicazione: tu commetti un fatto e provi a distogliere l’attenzione puntandola altrove. Se vai lì seduto e parli di revenge porn, accusandomi di pistola fumante, anzitutto stai commettendo un reato, ma noi non ti denunceremo. Hai parlato di tutto, tranne del fatto che un bravissimo uomo come te tradisce la moglie tutti i giorni, con ragazzine di vent'anni. Noi abbiamo le prove. Non ti sei assunto una sola responsabilità di quello che hai fatto”.

Dopo aver ascoltato l’intervista fino alla fine, l'ex re dei paparazzi ha ribaltato le accuse, sostenendo che l’attore stesse cercando di “ripulire la sua immagine” senza però assumersi colpe concrete.

“Questo programma qui, come Mediaset, come il giornalismo, è morto. Noi non abbiamo violato nulla, abbiamo una sentenza del garante della privacy che non ha nulla a che vedere con un'istituzione giuridica. Noi abbiamo semplicemente raccontato che, in questo caso come per i Ferragnez, una delle coppie per eccellenza è una presa in giro. L'audio ci è stato dato da una persona coinvolta, quindi è lecito. Hai detto di avere paura delle donne, ma perché non pensi ad avere paura per tua moglie. Pensi di avere sistemato questa cosa qui facendoci fare la guerra da una che si sente potente? Noi il nostro lavoro lo abbiamo fatto, quello che sei è quello che rimarrai dopo questa intervista e per tutta la vita: il nulla”
