Pechino Express Anticipazioni, svelate le prime 5 Coppie ufficiali e la Rotta di questo anno: c'è anche Chanel Totti

Chanel Totti, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni.. Ecco tutte le prime 5 coppie ufficiali di Pechino Express e la rotta della nuova edizione del programma targato SKY, condotto da Costantino Della Gherdardesca.

Ecco le prime Anticipazioni ufficiali sulle coppie di Pechino Express ma non solo. Confermato Costantino Della Gherardesca al timone dell’adventure game targato Sky, e in streaming solo su NOW, poi svelata la rotta di questa edizione. Ecco tutti i dettagli.

Pechino Express, conduce Costantino Della Gherardesca: le prime Anticipazioni

Con la presentazione dei palinsesti Sky e NOW 2025/2026, ecco che arrivano anche le prime Anticipazioni su Pechino Express. Nel corso dell’estate si sono rincorse diverse voci sul cast di questo anno, tra smentite e forse mai rivelati ufficialmente, poi candidature spontanee da parte di alcuni volti noti del piccolo schermo che amerebbero prendere parte al format. Ora, si annunciano le prime novità ufficiali per lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia, che debutterà con la nuova stagione nel 2026. Confermato, come presumibile, Costantino Della Gherardesca al timone di Pechino Express che questo anno si snoderà attrarre un’inedita la rotta di quest’anno.

Partenza dall’Indonesia, poi si arriva in Cina, quindi ultime e decisive tappe in Giappone e una grande novità ovvero ben 3 inviati speciali che aiuteranno il presentatore, e che cambieranno di Paese in Paese: Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda. Ma chi ci sarà nel cast della nuova edizione di Pechino Express? Le prime 5 coppie sono formate da: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli.

Pechino Express, le prime 5 Coppie ufficiali

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono grandi amici nonché tra i volti più amati della comicità napoletana. Biagio è simbolo di una risata verace, spontanea e capace di conquistare tutto il pubblico italiano: da cabarettista locale, è diventato attore di successo in tv, al cinema, in particolare nei cinepanettoni, e protagonista della scena teatrale; sposato con Federica Apicella, è padre di quattro figli. Francesco è una figura storica dello spettacolo italiano, noto per la sua versatilità e il suo umorismo surreale; la sua carriera si sviluppa tra teatro, cinema e TV, sempre all’insegna della sperimentazione e della comicità intelligente.

Chanel Totti e Filippo Laurino

Chanel Totti e Filippo Laurino sono migliori amici sin dall’infanzia. Chanel è la secondogenita della celebre coppia formata dall’ex capitano della Roma Francesco Totti e dalla conduttrice televisiva Ilary Blasi, cresciuta sotto i riflettori, ha mostrato fin da giovanissima una naturale dimestichezza con la visibilità mediatica. Con il tempo si è affermata come tiktoker e influencer, grazie a contenuti che raccontano momenti della sua quotidianità, viaggi e uno stile di vita fresco e cool. Filippo si è diplomato presso il liceo artistico e, recentemente, ha conseguito la laurea in video design, celebrando questo traguardo con grande entusiasmo. È un videomaker, ama viaggiare e stare in famiglia; è molto curioso, appassionato di natura e animali, possiede quattro serpenti e alcune specie di rospi.

Jo Squillo e Michelle Masullo

Jo Squillo e Michelle Masullo si sono conosciute nel 2018: hanno instaurato un legame affettivo che va ben oltre ogni ruolo convenzionale, tanto che ora si definiscono madre e figlia elettiva. La carriera di Jo Squillo inizia alla fine degli anni ‘70 nell’ambiente punk milanese, ma è con “Siamo donne”, cantata al Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Salerno, che ottiene il suo più grande successo. Parallelamente ha intrapreso una carriera televisiva con programmi su moda e lifestyle, non abbandonando mai l’attivismo. Michelle sin da giovane ha coltivato il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo: nel 2018 ha debuttato come modella nel programma Detto Fatto, poi ha partecipato a L’Eredità e La Volta Buona e in parallelo ha iniziato ad esplorare il mondo della musica come DJ, esibendosi frequentemente anche all’estero e mostrando un talento capace di dialogare con pubblici diversi.

Candelaria e Camila Solórzan

Candelaria e Camila Solórzano sono sorelle e modelle argentine, e ora vivono entrambe a Milano. Candelaria è anche una DJ di musica elettronica, si è esibita in festival ed eventi di rilievo internazionale. Camila, classe 1989, è stata eletta Miss Argentina nel 2012; con lo zaino in spalla ha viaggiato in tutto il mondo, oggi lavora nel mondo della ristorazione. È una persona calma, riflessiva e accogliente: un punto di riferimento stabile per chi le sta intorno, soprattutto per sua sorella.

Dani Faiv e Tony 2Milli

Dani Faiv e Tony 2Milli sono due rapper molto amati della nuova generazione, nonché grandi amici: hanno recentemente collaborato anche al brano Slithertdc. Dani Faiv si è fatto notare per uno stile eccentrico, energico e fuori dagli schemi, è tra gli artisti più riconoscibili per stile, ironia e carisma. Da anni è fidanzato con Luana, con cui ha avuto un figlio, Nicolò, nato nel 2022: questo lato più intimo si riflette spesso nei suoi testi, dove non mancano riferimenti alla famiglia, ai valori e alle emozioni vere. Tony 2Milli è un rapper e produttore italiano di 25 anni di Milano; si è fatto conoscere nei circuiti underground a partire dal 2018, grazie a uno stile crudo, ironico e fuori dagli schemi. Nel 2020 ha fondato il collettivo “Patto Slitherich”, che è diventato presto un punto di riferimento per una nuova scena trap indipendente.

