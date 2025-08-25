Pechino Express, Paolantoni e Izzo nel cast? L’indiscrezione

News VIP

Continuano ad arrivare indiscrezioni sul nuovo cast di Pechino Express e spuntano i nomi di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Pechino Express, nel cast Izzo e Paolantoni

Tra i programmi più amati del piccolo schermo c’è senza dubbio Pechino Express, l’amato avdenture game condotto da Costantino Della Gherardesca, con l’inviato speciale Fru, prodotto da Sky e in streaming solo su NOW. Il programma mescola momenti avventurosi, emozionanti, ci permette di scoprire comodamente dal nostro divano culture lontanissime che non tutti hanno la possibilità di sondare con mano, ma fornisce anche spunti con le discussioni tra i protagonisti, la rivalità e momenti di condivisione personale molto forte.

Questo è un mix vincente dato che Pechino Express è uno dei pochi programmi apprezzati anche da parte di chi, solitamente, la televisione non la segue molto volentieri. In attesa di conoscere il nuovo viaggio, le nuove mete e la conferma su presentatore e inviato - anche se questa pare cosa fatta - arrivano le prime indiscrezioni sul cast. Una fan di Deianira Marzano, infatti, ha fatto sapere che ci saranno anche due noti e amati comici di Stasera tutto è Possibile, lo show condotto da Stefano De Martino su Rai 2.

“Paolantoni e Izzo coppia a Pechino Express. L’ha detto oggi Paolantoni ad una serata a Foggia”.

Questa l’indiscrezione che ha alimentato l’interesse del pubblico nelle ultime ore. I due comici, oltre ad essere amici anche nella vita reale lontano dalle telecamere, sono un duo che spacca sul piccolo schermo, tanto che è anche grazie a loro che si deve il successo di STEP, che è stato rinnovato per una nuova stagione e che vedrà il ritorno di De Martino.

Pechino Express, le Anticipazioni sul cast

Ci saranno anche Francesco Paolantoni e Biagio Izzo nel cast di Pechino Express? I due attori e comici, protagonisti di Stasera tutto è Possibile e grandi amici nella vita reale, non hanno ancora confermato la loro presenza ma il pubblico è già in festa. Izzo e Paolantoni, infatti, sono davvero simpatici, con la battuta pronta e con una sincronia incredibile data dalla loro grande conoscenza reciproca, dunque porterebbero un mare di risate anche in questo programma di Sky.

Pochi giorni fa, invece, è arrivata una segnalazione poi smentita sulla presenza di Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria, alla quale si è aggiunta la possibile partecipazione di Sonia Bruganelli insieme al figlio. Voi chi vorreste vedere nel cast?