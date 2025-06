Palinsesti Rai, malumore tra i conduttori: che cosa è successo

News VIP

Sembra che alla presentazione dei palinsesti Rai si siamo creati dei malumori tra alcuni dei conduttori di punti della rete nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione della Rai si è riunito a Napoli per presentare i nuovi palinsesti e sembra che tra alcuni conduttori si sia scatenato l’inferno. Ecco cosa è successo.

Palinsesti Rai, caos tra i conduttori

Pochi giorni fa a Napoli si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Rai, prima di presentare i palinsesti ufficiali della stagione televisiva 2025/2026 per i canali della rete nazionale. Nicola Savino passa in Rai con un programma di intrattenimento in prima serata, affiancato da Rocio Munoz Morale. Poi ci sarà la serie tv più attesa dell’anno su Rai 1, ovvero Sandokan del quale è stato diffuso il teaser trailer ufficiale, con un cast stellare che conta Can Yaman, Alessandro Preziosi e Ed Westwick.

Barbara d’Urso, invece, non è stata ancora chiamata a condurre nuovi format nonostante le insistenti voci degli ultimi mesi e sembra che sia a causa di un particolare gioco politico, almeno secondo le indiscrezioni. Quel che è certo è che ci sarà la cancellazione di vari programmi con un taglio di circa 25 milioni di euro. E proprio questo taglio ha scatenato alcuni volti amatissimi della Rai come Gigi Marzullo sul quale L’Espresso ha fatto una rivelazione. Sembra che il presentatore voglia disertare la presentazione dei palinsesti e questo potrebbe fare parecchio rumore. Ma non è il solo.

Maretta in casa Rai, ecco perché

Come ogni anno la Rai deve scegliere il suo budget sui dati realistici e questo porta a tagli che finiscono con lo scontentare diverse persone. Così alla presentazione dei palinsesti ufficiali del 2025/2026 ecco che mancano diversi volti noti della televisione nazionale, alcuni dei quali assenti giustificati come nel caso di Carlo Conti che ha dato comunicazione della sua mancata presenza con largo anticipo. Mara Venier, invece, non va a causa dello scontento dimostrato nello scoprire che a Domenica In il prossimo anno non ritroverà il suo storico capo autore Marco Luci, e questa è un’assenza che pesa molto essendo la presentatrice una delle più amate di sempre.

Inoltre, sempre secondo L’Espresso, Antonella Clerici sarebbe piuttosto insoddisfatta nei nuovi accordi economici trovati con i vertici di Viale Mazzini, ma anche dello slittamento di The Voice dal venerdì al sabato, un giorno che penalizzerebbe il suo format. Insomma, in casa Rai non è tutto rose e fiori e vedremo il prossimo anno come reagiranno alcuni volti noti della tv nazionale ai tagli.