Nicola Savino, ecco il Programma che condurrà su Rai 2 e chi lo affiancherà

Nicola Savino approda su Rai 2 con un nuovo programma. Ecco il titolo e il format, e chi lo affiancherà in questa nuova avventura.

Come annunciato pochi giorni fa, Nicola Savino passa in Rai con un nuovo programma in onda su Rai 2. Ecco svelato il titolo del format e chi sarà con lui in questa nuova avventura: si tratta di un volto amatissimo!

Nicola Savino passa alla Rai

I palinsesti della nuova stagione televisiva della Rai non sono ancora stati ufficializzati ma trapelano le prime indiscrezioni tra cui la presenza di Nicola Savino che condurrà un nuovo show su Rai 2. Si tratta di un programma in prima serata, un format basato sul divertimento che sancirà il passaggio del presentatore alla rete nazionale dopo gli ultimi anni su Tv8 con 100% Italia. Negli ultimi giorni sono giunte nuove precisazioni sul programma sempre dal blog Affariitaliani, che fa sapere che lo show si intitolerà Freeze e sarà prodotto dalla Freemantle, e che andrà in onda in prima serata su Rai 2.

Nicola, tuttavia, non sarà solo in questa nuova avventura televisiva dato che i vertici di Viale Mazzini hanno pensato di affiancargli una presenza femminile rilevante, un volto amatissimo e molto simpatico, pieno di energia. Ovvero Rocio Munoz Morales. Lei è nota per essere una attrice brava e bella, simpatica e molto dinamica, oltre che per la sua love story con Raul Bova che ha fatto e continua a far sognare miloni di fan. Ecco tutti i dettagli sull’anticipazione tv che nessuno si aspettava.

Savino e Rocio Munoz Morales insieme su Rai 2

Per il nuovo programma Freeze, uno show in cui l’intrattenimento la farà da padrone e che andrà in onda in prima serata su Rai 2, Nicola Savino sarà affiancato dalla bellissima ed energica Rocio Munoz Morales. Le Anticipazioni che trapelano sul web, infatti, riportano la presenza della moglie di Raul Bova al fianco del conduttore amatissimo dal pubblico.

“Dovrebbe avere vicino a se una delle donne più attraenti e simpatiche dello show biz nostrano ovvero Rocio Munoz Morales, che sarebbe in pole position per questo ruolo. Questo nuovissimo intrattenimento si candida ad essere una valida alternativa a Stasera tutto è possibile che tornerà ad inizio 2026 dalle frequenze di un canale della Rai”.

Insomma, sembra che Freeze prenderà inizialmente il posto di Stasera tutto è possibile che, a differenza degli anni precedenti, non tornerà con una doppia stagione bensì direttamente all’inizio del 2026. La presentazione dei nuovi palinsesti Rai dovrebbe confermare l’indiscrezione, e manca pochissimo alla conferenza stampa che si terrà a Napoli.