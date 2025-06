Sandokan, ecco il Teaser Trailer della serie tv con Can Yaman presto in onda su Rai 1

Anticipazioni TV

Ecco il teaser trailer di Sandokan, la serie tv internazionale con Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick e Alanah Bloor, presto in onda su Rai 1.

Grande attesa per la serie kolossal Sandokan, la nuova trasposizione televisiva del celebre ciclo narrativo di Emilio Salgari sul leggendario corsaro del Borneo. Can Yaman è la Tigre della Malesia, affiancato da un cast internazionale composto tra gli altri da Alanah Bloor,Alessandro Preziosi, Ed Westwick e John Hannah. Ecco il teaser trailer di Sandokan, presto in onda su Rai 1.

Sandokan, disponibile il primo Teaser Trailer della serie tv

Dopo quattro lunghi mesi di riprese in giro per l’Italia, un budget stratosferico e tanto impegno davanti le telecamere da parte del cast internazionale di Sandokan, la serie tv sta per approdare su Rai 1 dopo la fase di post produzione, che permetterà di godere di effetti speciali unici e appassionanti. Can Yaman è la Tigre della Malesia, leggendario corsaro nato dalla geniale penna di Emilio Salgari, e con lui ci sono Alessandro Preziosi nei panni del fedele amico Yanez de Gomera, poi Ed Westwick star di Gossip Girl che impersona il temibile Lord Brooke, e l’esordiente Alanah Bloor ad incarnare Lady Marianna ovvero la Perla di Labuan.

Grande attesa per la messa in onda di Sandokan, prodotta da Lux Vide società del gruppo Fremantle in collaborazione con Rai Fiction, che poche ore fa è stata presentata all’Italian Global Series Festival di Riccione. La serie tv nata da un’idea di Luca Bernabei, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, sarà trasmessa in Italia su Rai 1 e distribuita in tutto il mondo da Fremantle e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group. Ed è finalmente disponibile il primo teaser trailer, vediamolo insieme.

Sandokan, ecco il Trailer della serie tv con Can Yaman in onda prossimamente su Rai 1:

Sandokan, ecco la trama del nuovo adattamento televisivo

Dopo il Sandokan di Kabir Bedi, il divo di Bollywood che negli anni Settanta stregò il mondo impersonando la Tigre della Malesia sul piccolo schermo, ora tocca a Can Yaman riportare questo celebre personaggio in televisione. Ma come sarà il nuovo Sandokan? Durante gli ultimi mesi se ne è parlato diffusamente e sono state anche confermate le riprese della seconda stagione, per la gioia delle fan del divo turco più affascinante di sempre. Il Sandokan di Yaman non è una copia di quelli di Bedi, bensì una visione nuova, più moderna, più interiore del personaggio di Salgari. Mentre in queste ore è stato diffuso il primo teaser trailer che mostra tutto il cast internazionale, rivediamo insieme la trama.

Siamo nel Borneo nella metà del 1800, un paradiso abitato dalle tribù native dei Dayak, che vivono secondo le loro antiche tradizioni, ma dominato dalla spietata legge degli inglesi, all'apice del loro potere coloniale. Sandokan è un corsaro senza bandiera con la sua ciurma e il suo migliore amico Yanez de Gomera, ma la sua vita cambia grazie all’incontro con Lady Marianne. È l'inizio di una storia d'amore impossibile tra due anime inaspettatamente simili, che dovrà scontrarsi con Lord Brooke deciso a catturare Sandokan e conquistare la Perla di Labuan.