Nunzio Stancampiano, Intervista esclusiva: "Amici è stata una montagna russa, ora sono pronto per il Grande Fratello"

Il giovane latinista Nunzio Stancampiano si racconta ai microfoni di Comingsoon.it: dalla sua esperienza nella scuola di Amici al suo grande desiderio di entrare nella Casa del Grande Fratello.

Abbiamo intervistato in esclusiva il giovane latinista Nunzio Stancampiano. Solare, schietto e molto determinato, lui è uno di quei talenti che non passano inosservati, ma lasciano il segno. Otto volte campione italiano di latinoamericano, Nunzio è diventato un volto noto grazie alla sua partecipazione alla 21esima edizione di Amici dove è riuscito a farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico per il suo talento e per la sua forte personalità. Il suo percorso nella scuola è stata una vera montagna russa di emozioni: ha mostrato grande grinta e passione, ha affrontato tante sfide che lo hanno fatto crescere e maturare e ha instaurato legami autentici che ancora oggi fanno parte della sua vita.

Ecco cosa ha rivelato Nunzio Stancampiano ai microfoni di Comingsoon.it: dalla sua grande passione per il ballo all'esperienza vissuta nella scuola di Amici, che è stata segnata anche dagli indimenticabili confronti con la maestra Alessandra Celentano, fino ai suoi progetti futuri. Il suo sogno nel cassetto? Entrare nella Casa del Grande Fratello!

Sei stato definito come una persona impulsiva, ma molto determinata. Chi è davvero Nunzio e come nasce la tua passione per il ballo?

Nunzio è fuoco, passione. Sono molto impulsivo, ma uso tanto la testa. Sono un ragazzo semplice, cresciuto con valori ben saldi, che prova a fare della sua vita quello che lo rende più felice. Il ballo è la mia vita, è una grande passione che ho da quando sono molto piccolo. Ballo latino perché sono siciliano, ho la musica reggaeton nel sangue.

Sei stato uno degli allievi più amati e apprezzati di Amici. Che esperienza è stata e cosa ti ha lasciato?

È stata una montagna russa. Quando sono stato mandato via a settembre, per me è stata la sconfitta più grande della mia vita. Io mi sono presentato ad Amici come campione italiano e quindi per me è stata tosta. La mia uscita al Serale, invece, è stata la vittoria più grande perché mi ha dato la possibilità di ballare tutti i giorni e farmi conoscere dal pubblico italiano. Ringrazierò sempre Maria per avermi dato questa possibilità e aver realizzato il mio sogno. Lei è davvero una mamma per gli allievi, ti fa sentire a casa, si preoccupa di tutti al 100%. A me faceva da mental coach, io sono un carattere molto particolare. Sarò sempre grato a lei e ad Amici. È stata un'esperienza che mi ha cambiato sia a livello umano che professionale. Rifarei tutto, il mio unico rimpianto è quello di essere entrato a due settimane dal Serale. Per come è andata, però, sono davvero felice. Sono entrato come il più odiato e sono uscito come il più amato di tutti.

I tuoi scontri/confronti con la maestra Alessandra Celentano hanno divertito tutti. Che ricordi hai di quei momenti?

Si, ormai le persone quando mi fermano per strada non mi dicono "quanto sei bravo a ballare", ma "quanto sei simpatico". Sto pensando di fare il comico (ride ndr). Ho dei bei ricordi. Non ti nego che all'inizio la situazione era pesante, col passare del tempo ho iniziato a vederla in maniera diversa e mi sono iniziato a divertire anche io. La Celentano è la numero uno dentro la scuola, ci teneva a me. Lei ha una sua visione della danza, che rispetto, ed è una bellissima persona. Io ero sicuro di quello che dicevo sennò non mi sarei esposto così tanto. I miei tutorial con la bambola, poi, sono stati pazzeschi. Mi sono divertito tantissimo, ho fatto divertire tutti, anche la redazione.

C'è qualcuno dei tuoi ex compagni con cui ti senti ancora?

Con la maggior parte. Con Luca, LDA, Christian...alcuni li sento meno, altri di più. Secondo me è difficile instaurare dei rapporti veri in un contesto del genere perché tra ragazzi c'è tanta competizione. Io ho portato tanta verità nel programma, altri invece fingevano. Poi dipende sempre dalle persone...per me l'amicizia è sacra.

Ti piacerebbe un giorno tornare ad Amici come ballerino professionista?

Non lo escludo. Se Maria chiama, non si può dire di no. Ho altri progetti in testa, però potrebbe essere un grande ritorno. Mai dire mai...

Nel corso delle tue ultime esperienze televisive sono nate anche delle belle amicizie come quella con Samuele Bragelli, in arte Spadino...

Io e Samuele ci siamo trovati da subito. Ci sono state delle cose che mi hanno fatto capire, e gli hanno fatto capire anche a lui, che Nunzio c'è e Samuele c'è. Non ci siamo mai traditi. Samuele per me è speciale. È nata una vera amicizia che porterà a tante belle cose. A breve uscirà un nostro progetto. Siamo molto gasati. Aspettatevi una vera bomba per questa estate!

Ti piacerebbe partecipare a qualche reality show in particolare?

Io sono pronto per il Grande Fratello! Per me sarebbe un sogno, è un programma che mi piace tanto. Quest'anno l'ho seguito tantissimo. Se non ci fosse stato Lorenzo, sarebbe stato noioso. Lui ha dato tanto al programma, io lo guardavo per lui perché ha un carattere simile al mio, senza filtri e senza copioni. Mi è piaciuto tanto anche Alfonso, ma il vero protagonista è stato Lorenzo. Creava dinamiche vere, nel bene e nel male. Io porterei un po' di ritmo e di allegria, verità. Se vogliono persone vere e una stagione positiva, Signorini mi deve tenere in considerazione.

A Temptation Island, invece, nel ruolo di tentatore ti ci vedresti?

No, non fa per me. Io lo seguo, mi piace tanto il programma, ma non ci riuscirei proprio a fare il tentatore.

Sei soddisfatto e fiero di te stesso?

Si, molto.

A chi senti di dover dire grazie?

A mia mamma. Ha tirato su due bambini, ha fatto tanti sacrifici. Se c'è una persona a cui devo dire grazie è solamente lei. Io sono molto legato alla famiglia, è la cosa più importante che abbiamo.

Cosa ti auguri?

Tanta fortuna, nella vita serve sempre. Ce la sto mettendo e ce la metterò sempre tutta per raggiungere i miei obiettivi.