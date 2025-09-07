“Nostalgia di… Ricci!”: il dottore di Affari Tuoi scatena la polemica social

News VIP

Pasquale Romano, il celebre “dottore” di Affari Tuoi, ha pubblicato una storia su Instagram facendo riferimento a Striscia la Notizia che veniva sconfitta dal game show di Stefano De Martino.

La guerra degli ascolti tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si sta trasformando, giorno dopo giorno, in un vero e proprio spettacolo a sé, fatto di frecciatine, punzecchiature e risposte incrociate. Rai e Mediaset non si limitano più a giocarsela con i numeri, ma hanno iniziato a dar vita a una battaglia a colpi di battute, social e perfino telegiornali.

Il Dottore di Affari Tuoi e la nostalgia per Striscia la Notizia

Nelle scorse ore a rompere il silenzio è stato Pasquale Romano, il celebre “dottore” di Affari Tuoi, che su Instagram ha pubblicato una storia diventata virale: un’immagine con dei ricci accompagnata dalla scritta “nostalgia di… Ricci!”. Un chiaro riferimento ad Antonio Ricci e al suo Striscia la Notizia, che fino a poco tempo fa veniva regolarmente battuto dal game show Rai. Ora, però, con l’arrivo de La Ruota della Fortuna, la musica è cambiata: Gerry Scotti sta inanellando una vittoria dietro l’altra, lasciando Stefano De Martino e il suo programma a rincorrere.

Ma la frecciatina di Romano non è l’unica a far discutere. Durante il TG5, Cesara Buonamici ha chiuso l’edizione serale con una frase che non è passata inosservata: “Vi lasciamo a La Ruota della Fortuna, campione d’ascolti, e anche ieri ha battuto la concorrenza. Buona serata”. Come se non bastasse, in puntata Gerry Scotti ha aggiunto la sua stoccata, con il consueto sorriso e una battuta che ha fatto sobbalzare i social:

Salutiamo Carlo Conti che quando è a casa ci guarda, ciao Carlo!”.

Tra applausi e risate del pubblico in studio, la frase è stata interpretata da molti come l’ennesima frecciata elegante ma pungente alla concorrenza. Le reazioni online non si sono fatte attendere. Da un lato c’è chi ha trovato la gag di Scotti simpaticissima, dall’altro molti hanno storto il naso, ritenendo poco opportuno trascinare in questa “battaglia” un conduttore come Carlo Conti, da sempre distante da questo tipo di polemiche. Quel che è certo è che la sfida tra Rai e Mediaset non è mai stata così accesa: non solo share e dati Auditel, ma un continuo scambio di battute che trasforma l’access prime time in un vero ring televisivo.