Affari Tuoi Vs La Ruota della Fortuna, la sfida diventa una guerra di frecciatine: Buonamici e Gerry Scotti pungono

Anita Nurzia

Continuano le frecciatine a distanza tra la Rai e Mediaset in merito agli ascolti de La Ruota della Fortuna, il game show di Gerry Scotti tirato in ballo anche da Cesara Buonamici al Tg5.

La sfida degli ascolti tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si è trasformata, giorno dopo giorno, in una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi. Rai e Mediaset non si limitano più a competere sul piano dei numeri, ma hanno iniziato a punzecchiarsi pubblicamente, dando vita a un botta e risposta che ormai coinvolge conduttori, dirigenti e persino i telegiornali.

Ascolti Tv, lo scontro Rai–Mediaset continua: Cesara Buonamici e Gerry Scotti punzecchiano la concorrenza

Dopo l’intervento a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi durante le registrazioni della Ruota, e la replica del direttore prime time Rai, Williams Di Liberatore, ieri sera è toccato al TG5 alimentare la polemica.

Cesara Buonamici, con il suo consueto sorriso ma parole che non lasciavano spazio a fraintendimenti, ha chiuso l’edizione serale con una frase che è già diventata virale:

“Vi lasciamo a La Ruota Della Fortuna campione d’ascolti, e anche ieri ha battuto la concorrenza. Buona serata”.

Una chiusura che più che un semplice lancio di programma suonava come una vera e propria sentenza nei confronti della Rai e del suo fiore all’occhiello dell’access prime time, Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Ma la serata non era ancora finita. Nel corso della puntata, Gerry Scotti ha voluto mettere la ciliegina sulla torta, ripartendo da una domanda sul Festival di Sanremo. Con tono divertito, ma con un sottotesto che non è sfuggito a nessuno, ha salutato pubblicamente Carlo Conti:

“Salutiamo Carlo Conti che quando è a casa ci guarda, ciao Carlo!”.

Un commento che, tra risate e applausi del pubblico in studio, ha immediatamente scatenato reazioni contrastanti sui social. Se da una parte c’è chi ha trovato simpatica la battuta del conduttore Mediaset, dall’altra in molti hanno storto il naso, giudicando quelle parole come l’ennesima frecciata poco elegante nei confronti della concorrenza. I fan più fedeli della Rai hanno espresso il loro disappunto, sottolineando come Scotti abbia trascinato in una polemica televisiva un collega come Carlo Conti, da sempre distante da questo tipo di dinamiche.

Il risultato? La “guerra fredda” tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sembra ormai essersi trasformata in un conflitto aperto. E il pubblico, più che i numeri di share, sembra attendere con curiosità la prossima mossa, domandandosi: chi lancerà la prossima frecciatina?

  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
