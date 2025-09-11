Milly Carlucci: "Barbara D'Urso? Nessuno sgarbo a Mediaset, io la stimo"

TGCom24
La regina del sabato sera di Rai1 si prepara a tornare in scena con la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, al via il 27 settembre. In un’intervista al Corriere della Sera, Milly Carlucci ha raccontato le novità dello show, soffermandosi anche sulla partecipazione di Barbara D’Urso, sul rapporto con la giuria e sulle condizioni di salute di Guillermo Mariotto, protagonista di alcune difficoltà nella scorsa stagione.

Milly Carlucci: "Il potere di Ballando con le Stelle è il cast"

Per Milly, la chiave del successo resta immutata:

“Il potere di Ballando è il cast: il gruppo che mettiamo assieme crea ogni volta un romanzo diverso”.

E quest’anno il cast sarà ancora più ricco, grazie all’arrivo di Barbara D’Urso come concorrente.

“Erano anni che cercavo di convincerla. Barbara è un personaggio importante, una professionista di grande valore: non resti a lungo nello spettacolo se non lo sei. La sua partecipazione è un atto di enorme coraggio e di fiducia verso la Rai, perché non è facile rimettersi in gioco quando si è abituati a gestire un intero programma”.

Quanto alle voci che parlavano di un presunto “sgarbo” a Mediaset, Milly è netta:

“Lo sgarbo sarebbe stato chiamare un personaggio sotto contratto. Barbara era libera e non ci sono stati ostacoli o echi strani. Le trattative sono andate avanti in modo normale”.

La presenza della D’Urso in pista ha già scaldato il clima, soprattutto per la reazione di Selvaggia Lucarelli, che sui social non ha nascosto la sua ironia. la Carlucci, però, difende la giurata:

“Selvaggia è divina, ha battute straordinarie e una perspicacia unica. Io chiedo soltanto alla giuria di ricordare che siamo su Rai1 e di prestare attenzione al linguaggio”.

Un’altra grande novità riguarda Paolo Belli, storico compagno di avventura di Milly:

“Quest’anno festeggiamo 20 anni insieme e per questo ho voluto che scendesse in pista. È un regalo e un talismano per questa edizione. Mi commuove che abbia accettato. Naturalmente non sarà avvantaggiato, anzi: la giuria già si sfrega le mani. Per questa edizione sarà sostituito alla conduzione da Massimiliano Rosolino"

Infine, la Carlucci ha rassicura i fan sulle condizioni di Guillermo Mariotto, che lo scorso anno aveva preoccupato il pubblico:

“Ora Guillermo sta benissimo, è in forma e desideroso di tornare in giuria. Non sono affatto preoccupata: sarà lo stesso di sempre, pronto a divertirsi e a divertirci”.

Il cast della ventesima edizione di Ballando con le Stelle

Ecco il cast al completo della nuova edizione del dancing show di Rai 1: Paolo Belli, Maurizio Ferrini (nei panni della Signora Coriandoli), Beppe Convertini, Fabio Fognini, Barbara D’Urso, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Rosa Chemical, Andrea Delogu, Marcella Bella, Nancy Brilli e Martina Colombari. Massimiliano Rosolino raccoglierà il testimone di Paolo Belli come co-conduttore. Ulteriori sorprese potrebbero arrivare nelle prossime settimane (si parla anche di Belen Rodriguez come ballerina per una notte). Questa la consueta giura: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Al timone, come sempre, Milly Carlucci affiancata da Massimiliano Rosolino.

