TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le stelle | Ballando con le Stelle: pronta come ballerina per una notte anche Belen Rodriguez
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
News VIP

Ballando con le Stelle: pronta come ballerina per una notte anche Belen Rodriguez

Anita Nurzia

Belen Rodriguez pronta a sbarcare a Ballando con le Stelle: l’indiscrezione di Dagospia

Ballando con le Stelle: pronta come ballerina per una notte anche Belen Rodriguez

Un nuovo colpo di scena per Ballando con le Stelle: secondo quanto riportato da Dagospia, Milly Carlucci sarebbe pronta ad accogliere Belen Rodriguez sul palco del suo show. La showgirl argentina, ex volto di punta di Canale 5 e per anni conduttrice di Tu sì que vales, dovrebbe partecipare come “ballerina per una notte” nella seconda puntata, in onda sabato 4 ottobre.

Ballando con le Stelle, Belen Rodriguez pronta per essere ballerina per una notte

Una presenza che promette di catalizzare l’attenzione del pubblico e che, allo stesso tempo, rappresenterebbe una piccola sfida per Mediaset, costretta a fare a meno di uno dei suoi volti più riconoscibili per una sera.

Il programma di Rai1 continua così a rafforzare la sua proposta televisiva puntando su personaggi di grande richiamo. Dopo aver annunciato Barbara d’Urso come concorrente ufficiale, Milly Carlucci sembra aver convinto anche Belen Rodriguez, un nome che da sempre accende curiosità e dibattiti nel mondo dello spettacolo. L'argentina più famosa della tv, non si esibisce nel ballo dai lontani tempi di Amici 2018 quando, all'epoca, era nel corpo di ballo nel talent show di Maria De Filippi e venne fuori la sua chiacchieratissima storia d'amore con l'ex ballerino, oggi conduttore di punta di Rai1, Stefano De Martino.

Se l’indiscrezione fosse confermata, la puntata del 4 ottobre potrebbe diventare uno degli appuntamenti più attesi della nuova edizione.

Intanto, il cast di concorrenti già annunciato include Paolo Belli, Maurizio Ferrini (nei panni della Signora Coriandoli), Beppe Convertini, Fabio Fognini, Barbara D’Urso, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Rosa Chemical, Andrea Delogu, Marcella Bella, Nancy Brilli e Martina Colombari. Massimiliano Rosolino raccoglierà il testimone di Paolo Belli come co-conduttore. Ulteriori sorprese potrebbero arrivare nelle prossime settimane

Con l’arrivo di Belen, Ballando con le Stelle conferma ancora una volta la sua capacità di unire competizione e spettacolo, arricchendo ogni puntata con ospiti che sanno conquistare l’attenzione del pubblico.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Tu si que vales, Paolo Bonolis prima del debutto nella giuria: "Alcune cose che ho visto sono strepitose"
news VIP Tu si que vales, Paolo Bonolis prima del debutto nella giuria: "Alcune cose che ho visto sono strepitose"
GF, Helena Prestes e Javier Martinez sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia?
news VIP GF, Helena Prestes e Javier Martinez sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia?
Temptation Island, errore sulla torta di compleanno: Gabriela Chieffo si difende
news VIP Temptation Island, errore sulla torta di compleanno: Gabriela Chieffo si difende
La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Doruk incontra Sarp!
anticipazioni TV La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Doruk incontra Sarp!
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: novità per Irene Cipriani, ritrova l'amore?
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: novità per Irene Cipriani, ritrova l'amore?
Boss in Incognito, Elettra Lamborghini pronta al debutto come conduttrice: ''Accetto le critiche''
news VIP Boss in Incognito, Elettra Lamborghini pronta al debutto come conduttrice: ''Accetto le critiche''
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Ricardo sconvolto dal ritorno di Ana, sua moglie!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Ricardo sconvolto dal ritorno di Ana, sua moglie!
Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi svelano il nome del secondo figlio
news VIP Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi svelano il nome del secondo figlio
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV