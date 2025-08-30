Ballando con le Stelle: pronta come ballerina per una notte anche Belen Rodriguez

News VIP

Belen Rodriguez pronta a sbarcare a Ballando con le Stelle: l’indiscrezione di Dagospia

Un nuovo colpo di scena per Ballando con le Stelle: secondo quanto riportato da Dagospia, Milly Carlucci sarebbe pronta ad accogliere Belen Rodriguez sul palco del suo show. La showgirl argentina, ex volto di punta di Canale 5 e per anni conduttrice di Tu sì que vales, dovrebbe partecipare come “ballerina per una notte” nella seconda puntata, in onda sabato 4 ottobre.

Ballando con le Stelle, Belen Rodriguez pronta per essere ballerina per una notte

Una presenza che promette di catalizzare l’attenzione del pubblico e che, allo stesso tempo, rappresenterebbe una piccola sfida per Mediaset, costretta a fare a meno di uno dei suoi volti più riconoscibili per una sera.

Il programma di Rai1 continua così a rafforzare la sua proposta televisiva puntando su personaggi di grande richiamo. Dopo aver annunciato Barbara d’Urso come concorrente ufficiale, Milly Carlucci sembra aver convinto anche Belen Rodriguez, un nome che da sempre accende curiosità e dibattiti nel mondo dello spettacolo. L'argentina più famosa della tv, non si esibisce nel ballo dai lontani tempi di Amici 2018 quando, all'epoca, era nel corpo di ballo nel talent show di Maria De Filippi e venne fuori la sua chiacchieratissima storia d'amore con l'ex ballerino, oggi conduttore di punta di Rai1, Stefano De Martino.

Se l’indiscrezione fosse confermata, la puntata del 4 ottobre potrebbe diventare uno degli appuntamenti più attesi della nuova edizione.

Intanto, il cast di concorrenti già annunciato include Paolo Belli, Maurizio Ferrini (nei panni della Signora Coriandoli), Beppe Convertini, Fabio Fognini, Barbara D’Urso, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Rosa Chemical, Andrea Delogu, Marcella Bella, Nancy Brilli e Martina Colombari. Massimiliano Rosolino raccoglierà il testimone di Paolo Belli come co-conduttore. Ulteriori sorprese potrebbero arrivare nelle prossime settimane

Con l’arrivo di Belen, Ballando con le Stelle conferma ancora una volta la sua capacità di unire competizione e spettacolo, arricchendo ogni puntata con ospiti che sanno conquistare l’attenzione del pubblico.

