Mediaset cambia tutto: torna in pista Simona Ventura, Signorini nel pomeriggio di Canale 5

News VIP

Sembra che Mediaset sia pronta a comunicare grandi cambiamenti all'interno dell'azienda. Simona Ventura potrebbe ottenere il Grande Fratello, mentre Alfonso Signorini condurrà Pomeriggio 5 al posto di Myrta Merlino.

Tra pochi mesi Mediaset dovrà presentare i nuovi palinsesti e sembra che i vertici del Biscione siano pronti a grandi manovre interne, che contemplano il ritorno di Simona Ventura in prima serata su Canale 5 e Alfonso Signorini al posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Ecco le ultime indiscrezioni.

Mediaset pronto a fare grandi cambiamenti su Canale 5

Tra giugno e luglio 2025, Mediaset presenterà i palinsesti della nuova stagione e si mormora che i vertici del Biscione stiano pensando a grandi cambiamenti per competere con alcuni programmi Rai, che danno filo da torcere ai format di Canale 5, accaparrandosi gran parte dello share. È il caso di Pomeriggio 5, sistematicamente battuto da Alberto Matano con la sua Vita in Diretta, che sembra abbia portato la rete a salutare al più presto Myrta Merlino per sostituirla con Alfonso Signorini. Sono tante le testate che riportano la notizia dell’approdo del direttore di Chi nel pomeriggio di Canale 5, anche se per onore di cronaca il portale 365 conferma invece la presenza di Alfonso al Grande Fratello a settembre 2025, e con un contratto di altri due anni.

Se inizialmente si pensava che al suo posto ci sarebbe stata Ilary Blasi, tornata in carreggiata con The Couple - Una sfida per due che ha debuttato poche ore fa con la prima puntata, raccogliendo un buono share, ovvero con 2.234.000 telespettatori pari al 18,55% di share. Blasi ha accettato di condurre il nuovo format per poi tornare al GF? Le ultime indiscrezioni mettono in luce una nuova verità, ecco quale.

Simona Ventura torna al Grande Fratello

Mentre è quasi certo che Alfonso Signorini prenderà il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, cercando di risollevare le sorti del programma e competere ad armi pari contro La Vita in Diretta sulla Rai, sembra che la conduzione del Grande Fratello non andrà a Ilary Blasi come teorizzato pochi giorni fa. Il ritorno di Simona Ventura su Canale 5, come opinionista de L’Isola dei Famosi, infatti secondo Mattia Buonocore la presentatrice avrebbe accettato l’incarico con l’auspicio di fare altro in Mediaset.

Ventura ha condotto Citofonare Rai 2 con l’amica Paola Perego con successo, dal momento che il pubblico è molto affezionato ad entrambi, ma su Mediaset manca da un po’ se non contiamo le produzioni di Maria De Filippi che spesso e volentieri l’ha voluta con sé ad esempio come giurata di Amici, o come conduttrice di Temptation Island Vip. Sicuramente il ritorno di Super Simo sarebbe davvero clamoroso e potrebbe risollevare lo share del Gf che negli ultimi anni è davvero ai minimi storici. Questa edizione in particolare, vinta da Jessica Morlacchi, è stata riconosciuta come la peggiore di sempre per gli ascolti bassissimi che hanno accompagnato costantemente la diretta su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .