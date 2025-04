Ilary Blasi torna al Grande Fratello, Alfonso Signorini a Pomeriggio 5: le grandi manovre di Mediaset

News VIP

Arrivano nuove clamorose indiscrezioni sulle strategie di Mediaset, pronto a cambiare molti conduttori dei suoi programmi di punta su Canale 5. Ecco tutti i dettagli su Pomeriggio 5, Grande Fratello e il possibile arrivo di Amadeus.

Sembra che ci siano grandi manovre in atto a Mediaset. I vertici del Biscione, infatti, starebbero pensando di portare in tv Amadeus, con una exit strategy dal suo contratto da Discovery, ma non è tutto: Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5 sostituita da Alfonso Signorini, mentre Ilary Blasi si riprende il Grande Fratello. Ecco tutti i rumors delle ultime ore.

Mediaset vuole Amadeus

Dopo aver lasciato la Rai a seguito di strepitose edizioni del Festival di Sanremo, Amadeus ha firmato un contratto con Warner Bros. Discovery approdando su Nove, ma la risposta in termini di share non è stata quella tanto attesa. Il presentatore ha commentato gli ascolti dichiarando di essere preparato a questa eventualità con il passaggio di rete, poi ha detto sì a Maria De Filippi ed è diventato uno dei nuovi giudici del Serale di Amici.

Amici, in onda proprio in queste settimane su Canale 5.

Sembra che Mediaset abbia riflettuto sulla possibilità di accaparrarsi il presentatore, con una exit strategy dal contratto con Discovery. Adnkronos e Nuovo Tv annunciano la novità pensata dai vertici del Biscione facendo sapere che il gruppo Warner Bros. Discovery è pronto a sciogliere il presentatore dal contratto di quattro anni, e così Mediaset ne vorrebbe approfittare per il passaggio affidando ad Amadeus un programma per l’access time di Canale 5. Questo, tuttavia, comporterebbe allo slittamento e ricollocamento di Striscia la Notizia, il noto Tg satirico di Antonio Ricci. Ma non è finita qui.

Grande Fratello a Ilary Blasi, Signorini a Pomeriggio 5

Mentre Amadeus potrebbe approdare su Canale 5 il prossimo anno, lasciando i suoi programmi su Nove che si sono rivelati un flop in termini di ascolto, Mediaset starebbe pensando di fare grandi manovre anche tra i suoi presentatori di punta. Secondo il settimanale di Riccardo Signoretti, infatti, Myrta Merlino starebbe per essere sospesa dalla conduzione di Pomeriggio 5, dato che lo share è sempre stato basso e costantemente battuto da La Vita in Diretta di Matano sulla Rai. Ma chi subentra al suo posto? Nientedimeno che Alfonso Signorini. Il presentatore perderebbe così ilGrande Fratello .

Grande Fratello, che ha condotto negli ultimi anni, anche a fronte di questa edizione che è stata la peggiore di sempre per gli ascolti registrati, e il reality show di Canale 5 tornerebbe nelle mani di Ilary Blasi.

La presentatrice romana è amatissima e ora, a distanza di tempo dall’annuncio del divorzio con Francesco Totti che l’ha tenuta lontano dal piccolo schermo, i vertici del Biscione le stanno dando nuova fiducia. Ilary, infatti, conduce il nuovo format The Couple, in partenza il 7 aprile 2025 in prima serata su Canale 5, e poi potrebbe tornare a settembre in collegamento con la casa più spiata d’Italia. Del resto le sue edizioni sono state di successo e il pubblico ha spesso espresso la volontà di vederla tornare a condurre questo format in prima serata. Il dubbio lo ha insinuato per primo Signorini, parlando della nuova edizione del Gf a settembre 2025, senza tuttavia nominare sé stesso come conduttore.