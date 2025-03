News VIP

Alfonso Signorini ha confermato che all'Isola dei Famosi ritroveremo Simona Ventura nelle vesti di opinionista: ecco cosa ha rivelato il conduttore del GF.

Continuano i preparativi per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi e, nelle scorse ore, Alfonso Signorini ha confermato un rumor che circolava da diverso tempo: Simona Ventura sarà di nuovo coinvolta nel reality show, questa volta, però, in vesti di nuova opinionista del programma tv.

Isola dei Famosi, Simona Ventura è la nuova opinionista: arriva la conferma di Alfonso Signorini

Dopo l'annuncio che Veronica Gentili è stata scelta per condurre la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, prendendo il posto di Vladimir Luxuria, sembra che uno storico volto del programma tv delle reti Mediaset farà ritorno: stiamo parlando di Simona Ventura. A confermare il suo ritorno, dopo settimane di rumors che la volevano come unica opinionista, arrivano le parole di Alfonso Signorini. Il conduttore del GF, come riporta Biccy, ha rivelato durante il format Boom, che Simona Ventura tornerà all'Isola dei Famosi come nuova opinionista.

"Ma ci sarà Super Simo all'Isola dei Famosi come opinionista?" ha chiesto un fan al conduttore e la risposta di Signorini non è tardata ad arrivare: "Mi sa proprio di sì. Ci sarà lei in coppia con la Gentili". Il conduttore ha anche detto la sua sul ritorno di Simona Ventura in uno dei programmi ai quali è stata legata in passato, sia come conduttrice sia come naufraga: "Si tratta di un bel ritorno, accontentiamoci di questo per adesso. Le mancava giusto fare l'opinionista, poi ha fatto tutto".

Smentito quindi il rumor che vedrebbe il ritorno di Vladimir Luxuria come opinionista, dopo il flop della precedente edizione del game show, e anche di Dario Maltese, attualmente impegnato con la conduzione di Pomeriggio 5.

Isola dei Famosi, tutto ciò che sappiamo sulla prossima edizione

La conduzione dell'Isola dei Famosi sarà affidata a Veronica Gentili, mentre in studio vedremo Simona Ventura ad affiancarla come opinionista. La data d'inizio della nuova edizione del reality è fissata per mercoledì 7 maggio, come svelato da Fanpage.it. Smentiti i rumors che vedevano nel cast di naufraghi Angelo Madonia o Loris Karius, perché stando a ciò che riporta il sito di Fanpage, sembra che "mentre sulle donne la produzione sarebbe abbastanza decisa, ci sarebbe ancora da completare il gruppo degli uomini. In particolare, tra i naufraghi mancherebbe un prototipo specifico: quello del bel ragazzo. La direttiva della produzione sarebbe quella di cercare qualcuno simile per caratteristiche estetiche a Luca Vetrone, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2023".

Per quanto riguarda il cast dei naufraghi, Gabriele Parpiglia ha svelato in diretta a Studio100 i primi due nomi delle nuove naufraghe: stiamo parlando ella tennista Camila Giorgi e di Chiara Balistreri, influencer ed concorrente di alcuni reality. Di recente, è stata ospite a Verissimo, dove ha raccontato delle sua storia di violenza domestica. Nonostante la denuncia, Chiara ha lamentato la mancanza di tutela da parte della giustizia, con il suo aggressore che continuava a essere a piede libero. L'uomo, Gabriel Costantin, è stato poi arrestato in Romania.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi