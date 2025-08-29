Martina Nasoni dopo il trapianto di cuore torna sui suoi social: "E' stato un confine tra la vita e la morte"

News VIP

La 27enne umbra, vincitrice della quindicesima edizione del Grande Fratello, ha postato un messaggio sui Instagram dopo l'intervento delicatissimo a cui si è dovuta sottoporre.

Nelle scorse settimane Martina Nasoni aveva annunciato la necessità di sottoporsi a un delicato intervento: il trapianto di cuore che avrebbe potuto regalarle una nuova vita. L’ex protagonista del Grande Fratello è stata quindi ricoverata presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove l’equipe medica ha portato a termine con successo l’operazione.

Martina Nasoni: "Il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore. Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me"

Fin dal primo momento i fan si sono stretti attorno a Martina con messaggi di affetto e incoraggiamento, chiedendo costanti aggiornamenti sulle sue condizioni. A rassicurare tutti ci aveva pensato Guendalina Canessa, che dopo aver parlato con la famiglia della Nasoni aveva confermato l’ottimo esito dell’intervento.

Oggi, a distanza di alcuni giorni, è stata proprio Martina a rompere il silenzio e a condividere con i suoi sostenitori un toccante messaggio, accompagnato da una foto della cicatrice. Un racconto intimo e intenso, in cui la giovane ha voluto ringraziare medici, infermieri e tutte le persone che le sono state accanto in questo percorso:

“In questi giorni sto toccando con mano la fragilità e la forza. Voglio ringraziare tutta l’equipe di medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che ha guidato questo viaggio con competenza e cuore, Donne e Uomini che con mani esperte e cuori immensi hanno reso possibile il miracolo. Non era solo un intervento era un confine tra la vita e la morte, e loro lo hanno attraversato con me, guidandomi dall’oscurità verso la rinascita, con professionalità, estrema Umanità e sorrisi rincuoranti. Voglio ringraziare gli infermieri come Federica, Alice e Davide che, turno dopo turno, stanno vegliando su ogni mio respiro, asciugando paure, traducendo silenzi, facendo gesti e avendo attenzioni che vanno oltre il dovere: io a tutti voi devo la mia rinascita. Grazie a chi mi ha scritto, pregato e pensato: il vostro bene mi sta tenendo stretta in questi momenti così ancora difficili da superare.”

Il pensiero più profondo e commovente, però, Martina lo ha rivolto a chi le ha donato il cuore:

“Ma… il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore. Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me. Il tuo addio è diventato il mio inizio: una morte che ha acceso una vita. A te e alla tua famiglia, che nel dolore hanno scelto la generosità, devo ogni battito. Prometto di onorare questo dono: vivrò con gratitudine, cura e rispetto, terrò la luce accesa anche quando sarà difficile, e farò spazio alla bellezza, per due. Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi.”

Un messaggio che diventa anche un appello alla sensibilizzazione sul tema della donazione degli organi:

“Donare gli organi è il gesto più alto, il più puro, il più generoso che un essere umano possa compiere. E decidere che dal proprio dolore possa nascere la speranza. E scrivere futuro anche quando il proprio si interrompe. Non lasciamo che l’egoismo spenga questa possibilità: aderire alla donazione degli organi significa diventare eterni, significa regalare vita. Io oggi vivo perché qualcuno ha avuto il coraggio e la grandezza di farlo, e non c’è eredità più nobile di questa.”

Infine, Martina ha spiegato di non sentirsi ancora pronta a un ritorno costante sui social, ma ha voluto rassicurare tutti sull’importanza del sostegno ricevuto:

“In quanto a me, non sono ancora pronta a tornare sui social, il percorso è ancora lungo, ma voi tutti, sappiate, che state illuminando il mio cammino. Vi ringrazio e vi abbraccio immensamente.”