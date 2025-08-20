Grande Fratello, Martina Nasoni si sottopone ad un trapianto di cuore: l’annuncio social che commuove

News VIP

L’ex vincitrice del Grande Fratello, Martina Nasoni, annuncia che per lei è arrivato il momento di sottoporsi ad un trapianto di cuore.

Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello, ha fatto un annuncio particolare su Instagram, chiedendo il supporto di tutti per un nuovo capitolo difficile ma pieno di speranza per lei. Martina, infatti, sta per sottoporsi ad un delicato intervento al cuore, un trapianto che potrebbe darle una nuova vita.

Grande Fratello, Martina Nasoni fa un annuncio sui social

Nel 2019, durante la sedicesima edizione del Grande Fratello, Martina Nasoni ha conquistato il pubblico del reality show di Canale 5 con la sua freschezza, con il suo amore per Daniele Dal Moro che ha dato vita ad un flirt carico di tensione e tira e molla, ma soprattutto con la sua storia personale. Martina, infatti, è nata con un difetto congenito al cuore, una cardiomiopatia ipertrofica ovvero una malattia ereditaria che causa l’ispessimento del muscolo cardiaco rendendo complicata la regolare attività cardiaca. La sua storia ha ispirato Irama, che ha conosciuto per caso la ragazza durante una vacanza, e che le ha dedicato la canzone sanremese “La ragazza con il cuore di latta”, grande successo dell’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi.

A dodici anni, Martina si è sottoposta ad un delicato intervento per impiantare un pacemaker, poi nel 2020 ha dovuto sostituire la batteria dell’apparecchio che lei ha ironicamente soprannominato Bob. Nel frattempo, Martina ha continuato ad essere molto popolare su Instagram dove conta ben 256mila followers, ed è tornata nella casa del Grande Fratello incontrando nuovamente Dal Moro, e dando vita a nuove polemiche. E proprio sui social, Martina ha fatto un annuncio inaspettato, un momento davvero delicato per lei che potrebbe cambiare la sua vita per sempre in meglio, ma che ovviamente le mette molta paura. Ecco i dettagli.

GF, Martina Nasoni si sottopone ad un trapianto cardiaco

Per Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello sul quale arrivano le prime indiscrezioni, è finalmente arrivato il momento tanto sperato: la ventisettenne sta per sottoporsi ad un trapianto di cuore. Ad annunciarlo è stata proprio lei, taggandosi presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nasoni ha fatto una lunga dissertazione su questo momento particolare, ammettendo di essere spaventata e chiedendo il supporto di tutti.

“Questo cuore è stato grande. Dio solo sa quante ne abbiamo passate insieme, abbiamo superato cose che nessuno avrebbe mai immaginato, milioni sono state le sue avventure e milioni sono state le emozioni che lo hanno attraversato. Siamo cresciuti insieme, ci siamo odiati ed amati, ma ad oggi lo amo, lo amo e basta, davvero tanto e per sempre gli sarò grata per avermi accompagnata fin qua”.

Ha scritto Martina che poi ha chiesto a tutti di rivolgere un pensiero e una preghiera per lei, che sta per accogliere un grande dono che porterà alla sua rinascita. Tantissimi i commenti commossi e di incoraggiamento per Nasoni, compreso quello di Barbara d’Urso che ha fatto sapere di essere sempre presente per lei, ma anche Giulia Salemi, Nikita Pelizon, Veronica Satti e tanti altri.

