Grande Fratello | Martina Nasoni operata al cuore, l'annuncio di Guendalina Canessa: "È andata benissimo, ora è intubata ma sta bene"
Martina Nasoni operata al cuore, l’annuncio di Guendalina Canessa: "È andata benissimo, ora è intubata ma sta bene"

Anita Nurzia

"Ho sentito la mamma di Martina e l’intervento è andato benissimo e io volevo dirlo a tutti voi che mi avete scritto" le parole di Guendalina Canessa.



Momenti di grande apprensione per i fan di Martina Nasoni, ex vincitrice del Grande Fratello, che nei giorni scorsi aveva lasciato intendere di dover affrontare un delicato intervento al cuore.

"Martina sta bene, è stato un successone l’intervento", parla Guendalina Canessa

A rassicurare tutti ci ha pensato l’amica Guendalina Canessa, che visibilmente commossa ha raccontato su Instagram l’esito positivo dell’operazione.

“In queste ore ho pregato, ho pregato tanto. Ho sentito la mamma di Martina e l’intervento è andato benissimo e io volevo dirlo a tutti voi che mi avete scritto in tantissimi. Marti sta bene, è stato un successone l’intervento... Adesso è intubata ma intanto volevo dirvi questo. Poi sarà lei, nei prossimi giorni, quando si riprenderà a raccontarvi tutto. È andata e sono molto emozionata”.

Parole piene di sollievo che hanno subito fatto il giro dei social, dopo l’attesa carica di timori dei fan.

Le parole di Martina Nasoni prima dell’intervento

Giovanissima ma già segnata da un percorso difficile, Martina non ha mai nascosto la sua fragilità e la sua forza. Poco prima dell’operazione aveva scritto un lungo e toccante messaggio sul suo profilo Instagram, quasi un testamento di gratitudine e speranza:

“Ci sono attimi che segnano per sempre il nostro cammino... il mio sta per arrivare... non so bene cosa scrivere in questo momento... Sento che una nuova melodia sta per iniziare dentro di me... un’armonia diversa, più intensa, capace di cambiare per sempre il ritmo della mia vita... Guardando le stelle, in questi giorni, rivolgete un pensiero a me, una preghiera... Quando tutto sembra finire, in realtà sta solo ricominciando. A presto amici miei. La vita è una scalata, ma la vista è grandiosa... Ci vediamo dall’altra parte delle mie paure”.

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di un imminente trapianto di cuore per Martina Nasoni, indimenticabile vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello. La giovane, che con la sua dolcezza e spontaneità conquistò il pubblico da casa, si è preparata ad affrontare la sfida più importante della sua vita. Durante il suo percorso televisivo, Martina aveva raccontato con sincerità la sua storia, segnata da una condizione delicata ma affrontata sempre con determinazione e coraggio. La 27enne convive fin da bambina con una cardiomiopatia ipertrofica, una malattia che provoca un ispessimento del muscolo cardiaco e compromette il normale funzionamento del cuore. Già a soli 12 anni la “ragazza con il cuore di latta” (titolo di una canzone di Irama che ha dedicato proprio a Martina). era stata sottoposta a un intervento che le aveva permesso di vivere con un pacemaker, poi aggiornato nel 2020 con la sostituzione della batteria. Negli giorni scorsi, però, il passo decisivo è stato inevitabile: Martina è stata ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove i medici hanno programmato l’atteso trapianto di cuore e il delicato intervento è riuscito senza ulteriori complicazioni.

