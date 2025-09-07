Mario Adinolfi si candida (seriamente) a opinionista di Uomini e Donne: "Amo il trono over, Tina? La vetta del trash"

News VIP

L'ex deputato e giornalista, finalista all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, è tornato a parlare del dating show di Canale 5, per cui nutre una grande passione.

Negli ultimi giorni il nome di Mario Adinolfi, ex naufrago dell’Isola dei Famosi e volto spesso discusso, è tornato a circolare in un contesto del tutto inaspettato: il salotto pomeridiano di Maria De Filippi. Dopo aver confessato a Lorenzo Pugnaloni che il suo “sogno professionale” sarebbe quello di diventare opinionista a Uomini e Donne, Adinolfi ha deciso di approfondire il tema con un’intervista rilasciata a Fanpage, dove ha raccontato senza filtri la sua vera passione per il programma.

Mario Adinolfi e la frecciata alla Cipollari: "Stai tranquilla Tina, il tuo regno del trash non te lo tocca nessuno"

“Premetto che io guardo Uomini e Donne. Tutti i giorni. Non sono ironico, questo è vero. È il mio guilty pleasure delle tre del pomeriggio. Conosco Gemma e tutte le altre storie. Sono appassionato di Trono Over, mentre mi annoiano mortalmente i tronisti come Gianmarco e Martina. Non riesco a seguirli con passione. Ma Gemma sì”, ha dichiarato con una sincerità disarmante.

Per Adinolfi, il dating show di Maria De Filippi non è soltanto intrattenimento leggero, ma una vera e propria fotografia dei sentimenti e delle dinamiche sociali contemporanee:

“Maria De Filippi mette in scena la commedia umana contemporanea, quella che faceva Balzac. E lo fa con piglio commerciale. Una volta consolidata quella formula, credo che ci sia lo spazio per un colpo d’ala intellettuale. Intendo che si potrebbe mettere in quel percorso, che altrimenti ha il rischio del trash, un colpo d’ala alto. Il mix alto-basso in TV funziona moltissimo”.

Con la consueta ironia, l'ex naufrago ha poi ammesso che la sua resta solo un’idea:

“Io non posso evidentemente insegnare a Maria De Filippi a fare televisione, sarebbe come pretendere di insegnare a Maradona a calciare di sinistro. È chiaro che avrebbe tutte le ragioni di mandarmi a quel paese o dirmi: “Ma che ca** vuoi, io faccio il 30% di share, fallo te se sei capace”. Questa è una risposta attesa**”

Alle parole di Adinolfi è arrivata la risposta tagliente di Tina Cipollari, storica opinionista del programma, che con la sua ironia pungente ha liquidato la questione con poche parole: “No grazie, siamo al completo”.

Un commento che non ha sorpreso Adinolfi, il quale ha replicato con altrettanta franchezza:

“Me lo aspettavo. È normale che Tina voglia blindare la sua posizione. Stai tranquilla Tina, il tuo regno del trash non te lo tocca nessuno, raggiungi vette inarrivabili. Ripeto, è naturale che blindi la sua posizione. È uno stile molto italiano difendere le proprie posizioni arroccate. Non è una novità”

Dalle parole emerge un mix di ammirazione e provocazione: Adinolfi sembra davvero affascinato dal mondo di Uomini e Donne, ma al tempo stesso consapevole che la sua candidatura rimarrà probabilmente un sogno irrealizzato. Quel che è certo è che la sua passione per il Trono Over, in particolare per le vicende di Gemma Galgani, lo avvicina a milioni di telespettatori che ogni pomeriggio seguono con lo stesso trasporto la “commedia umana” firmata Maria De Filippi.