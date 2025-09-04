Uomini e Donne, botta e risposta a distanza tra Tina Cipollari e Mario Adinolfi: "Tranquilla, il tuo regno resta intangibile"

News VIP

Dopo essersi candidato ironicamente come opinionista di Uomini e Donne, provocando la reazione di Tina Cipollari, l'ex naufrago Mario Adinolfi è tornato sui social per chiarire la sua posizione.

Manca sempre meno alla nuova stagione di Uomini e Donne, che partirà ufficialmente il 22 settembre 2025 alle 14.45 su Canale 5. Nell'attesa, la storica opinionista Tina Cipollari e il giornalista Mario Adinolfi si sono resi protagonisti di un botta e risposta a distanza sui social.

Tina Cipollari e Mario Adinolfi: provocazioni e frecciatine a distanza

Volano frecciatine a distanza tra Tina Cipollari e Mario Adinolfi. Tutto è iniziato quando l'ex naufrago dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi durante un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni si è candidato per ricoprire il ruolo di opinionista a Uomini e Donne al fianco di Gianni Sperti: "Il mio sogno professionale è fare Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tinì Cansino lo è per Tina". Una dichiarazione che, nel giro di poco, ha fatto il giro del web e sorpreso tutti.

A commentare le dichiarazioni rilasciate da Adinolfi a Casa Lollo ci ha pensato anche la Cipollari. Senza mezzi termini, la storica opinionista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è intervenuta sui social replicando a tono: "No grazie, siamo al completo". Affermazione che non è passata inosservata all'ex naufrago della passata edizione de L'Isola, che ha deciso di tornare sui social e chiarire la sua posizione.

Adinolfi replica alla frecciatina di Tina Cipollari

Mario Adinolfi è stato tra i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Cristina Plevani. A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione, il giornalista è tornato a far parlare di se per alcune dichiarazioni rilasciate a Casa Lollo. Senza troppi giri di parole, Maria ha rivelato ironicamente che gli piacerebbe diventare opinionista di Uomini e Donne, al posto di Tinì Cansino.

Rivelazione che ha provocato la reazione immediata di Tina Cipollari: "No grazie siamo al completo". Di fronte alla chiusura della storica e amata opinionista del dating show di Maria De Filippi, Adinolfi non è rimasto in silenzio, anzi. Il discusso giornalista è tornato sui social per chiarire la sua posizione e proporsi di entrare a lavorare per la Fascino a titolo gratuito:

Questo Paese è divertentissimo, uno fa una battuta con il sorriso sulle labbra nello spazio gestito dall’ottimo Lorenzo Pugnaloni (“Vorrei fare la seconda voce maschile a Uomini e Donne, il secondo di Gianni Sperti come Tinì Cansino lo è di Tina Cipollari”) e le baronie televisive subito prendono d’aceto, temono, si blindano. Tranquilla Tina, il tuo regno trash resta intangibile, certe vette non sono raggiungibili. God save the Queen. Quando però Maria vorrà far volare un po’ più in alto alcuni programmi di cui io sono fan sfegatato ma che dopo anni possono e forse persino devono farlo, io mi propongo di darle qualche idea. Gratis o meglio pro bono, come si dice, cioè per il bene. Del Paese.

