Uomini e Donne, Mario Adinolfi spiazza tutti: “Voglio fare l’opinionista". Tina lo gela sui social

Mario Adinolfi torna a far parlare di sé con una dichiarazione che ha spiazzato tutti. Dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi, dove si è classificato al secondo posto dietro Cristina Plevani, il giornalista ha deciso di svelare un sogno professionale che nessuno si sarebbe mai aspettato: diventare opinionista di Uomini e Donne.

Adinolfi sogna Uomini e Donne: “Vorrei essere la nuova Tinì”. Tina replica: “No grazie, siamo al completo”

L’occasione è arrivata durante un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, nella trasmissione Casa Lollo. Con tono ironico ma anche con una certa convinzione, Adinolfi ha confessato:

“Il mio sogno professionale, ti faccio una confessione in esclusiva, questa ovviamente non l’ho mai detto, è fare Tinì Cansino. Io vorrei essere Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tinì Cansino lo è per Tina”.

Una rivelazione che ha subito incuriosito il pubblico, perché mai prima d’ora l’ex naufrago aveva parlato di un’aspirazione legata al mondo dei talk televisivi e, in particolare, al programma cult di Maria De Filippi.

Non pago di questa rivelazione, Adinolfi ha aggiunto che non riuscirebbe probabilmente a mantenere il basso profilo che da sempre contraddistingue Tinì Cansino:

“Magari qualcosina, a me mi scappa di dirla, no? Qualcosina magari la direi in più. Però, se posso dire, tu dici, qual è l’ambizione professionale di Adinolfi? Fare la seconda voce di Uomini e Donne!”.

Il giornalista si immagina dunque in uno studio già collaudato e amatissimo dal pubblico, portando con sé il suo stile diretto e senza troppi filtri. Ma a riportarlo con i piedi per terra è arrivata una risposta immediata, pungente e allo stesso tempo ironica, proprio da chi quel salotto televisivo lo vive da anni: Tina Cipollari.

Sotto il post dell’intervista, la storica opinionista non si è lasciata sfuggire l’occasione per mettere un punto chiaro alla questione, scrivendo con la sua proverbiale schiettezza:

“No grazie siamo al completo”.

Una replica che in poche parole ha raccolto l’essenza del personaggio Tina: ironica, diretta e pronta a difendere il suo territorio televisivo con un commento che è già diventato virale tra i fan. Ma non è finita qui. al commento della Cipollari, l'ex deputato ha replicato:

"Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti".

La proposta di Adinolfi, dunque, resta (almeno per ora) un sogno nel cassetto.

