Mahmood commenta la sua partecipazione al Festival di Sanremo poi parla di ''Sottomarini''

News VIP

Mahmood racconta come è nato il singolo “Sottomarini” poi commenta la sua partecipazione al 75esimo Festival di Sanremo.

Continua lo straordinario successo di Mahmood che a febbraio ha rilasciato il suo nuovo singolo “Sottomarini”, dopo aver partecipato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo come co-conduttore al fianco di Carlo Conti. Ecco cosa pensa della sua performance sul palco dell’Ariston e di cosa parla la nuova canzone.

Mahmood parla di “Sottomarini” e del nuovo tour

Sono tantissimi i successi di Mahmood, uno dei cantanti più amati del momento con “Tua Gold” che è diventata una delle canzoni più ascoltate di sempre, lasciando anche i confini nazionali per portare il suo successo in tutta Europa. Oltre ad essere un cantante formidabile, Mahmood è anche un performer con i suoi balli scatenati sul palco, i look da bad boy alla moda e la sensualità innata in ogni movimento. Il 21 febbraio 2025, il cantante ha rilasciato il nuovo singolo “Sottomarini” ma di cosa parla esattamente? A spiegarlo è proprio lui durante la lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Ho impegnato un anno e mezzo a scrivere “Sottomarini”. La seconda strofa ha avuto una lunga gestazione. Qui mescolo presente e passato per descrivere le cose nel mondo che per me non funzionano, che potrebbero andare meglio. La risposta è nelle altre persone: quando nel ritornello dico “mi consolerò con te, più semplicità che Chanel” intendo dire che le cose che contano non sono mai in superficie, andare con i sottomarini vuol dire cercare la profondità di noi stessi”.

Mahmood sta per tornare con il tour a partire dal 7 maggio ma assicura ai fan che ci saranno diversi blocchi, in particolare dedicati a “Nei letti degli altri”, che ammette essere quello che il pubblico vuole sentire e vedere. Il cantante ha raccontato di allenarsi ogni pomeriggio, mentre di essere praticamente irreperibile la mattina perché non riesce proprio a sentire la sveglia. A proposito della foto da bambino scelta per “Sottomarini”, Mahmood ha confidato di aver scelto quella foto da piccolo perché questa canzone lo rappresenta nel modo più sincero, senza costrutti, e di aver trovato quella con la parrucca molto divertente anche se all’epoca quasi se ne vergognava.

Mahmood commenta la sua partecipazione a Sanremo 2025

Oltre ad essere un cantante affermato, questo anno, Mahmood è stato anche uno dei co-conduttori della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante ha raccontato come Carlo Conti gli ha chiesto di essere al suo fianco, poi ha ammesso di aspettarsi sempre tanto da sé stesso e dunque di non essersi apprezzato in questo ruolo inedito.

“Un voto basso perché le mie aspettative sono sempre più alte di quello che faccio. Mi sono molto divertito, i compagni mi hanno fatto sentire a mio agio. È stato strano vedersi in un ruolo diverso dal solito, un anno prima ero in gara con “Tuta Gold”. Ho scoperto che i conduttori hanno un camerino carino, uno a tesa, dove non ero mai stato. L’ansia però c’è sempre”.

Sicuramente non sa l’effetto che ha fatto a milioni e milioni di italiani quando si è esibito sul palco dell’Ariston con quel look rosso fuoco, o non avrebbe risposto così. Ma Mahmood ama mettersi in gioco, e infatti pochi mesi fa ha stilato anche come modello per la collezione autunno/inverno di Yohji Yamamoto, un grande stilista giapponese, oltre a fare uno spot pubblicitario con Sarah Jessica Parker. Nel frattempo, Mahmood ammette che al momento non sta scrivendo nuova musica, dal momento che è immerso nel tour e negli impegni e ha bisogno di fermarmi e pensare per poter scrivere in modo giusto.