Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, svelati nuovi retroscena: "Lui ha dichiarato che viveva nell'ansia ma la cercava"

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha dichiarato di aver visionato conversazioni private e materiale fotografico risalente a pochi mesi fa e avanzato dei dubbi sulla vicenda che ha coinvolto Manuel Bortuzzo e l'ex fidanzata Lulù Selassiè.

Giovedì 3 aprile scorso, Lucrezia Hailé Selassié è stata condannata a un anno e otto mesi di reclusione per stalking nei confronti dell’ex fidanzato, Manuel Bortuzzo. La sentenza è stata emessa il 3 aprile dal GUP di Roma, al termine di un processo con rito abbreviato. La pena inflitta è stata superiore rispetto alla richiesta della Procura, che aveva proposto un anno e quattro mesi.

Gabriele Parpiglia: "Lulù Selassié e’ stata condannata per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo. Ma ci sono molti punti interrogativi"

La vicenda ha origine dalla turbolenta fine della relazione tra la Selassié e Bortuzzo, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip nel 2021. Inizialmente molto seguiti e apprezzati dal pubblico, una volta terminata l’esperienza televisiva il loro rapporto ha cominciato a incrinarsi, nonostante alcuni tentativi di riconciliazione vissuti lontano dalle telecamere.

Secondo quanto ricostruito durante il processo, dopo la definitiva rottura la principessa avrebbe iniziato a perseguitare Bortuzzo con messaggi minacciosi, arrivando a frasi estreme come: "Se non stai con me, ti ammazzo e mi ammazzo". Le pressioni psicologiche e le continue intimidazioni avrebbero gettato il nuotatore in uno stato di ansia e paura costante, tanto da indurlo a modificare le proprie abitudini quotidiane per evitare incontri indesiderati. Alla luce della situazione ormai insostenibile, Bortuzzo si è visto costretto a denunciare la ex compagna per stalking, dando così il via alle indagini che hanno condotto alla condanna.Il tribunale ha riconosciuto la gravità dei comportamenti reiterati della Selassié, considerandoli una vera e propria minaccia per la serenità e la sicurezza del nuotatore paralimpico.

Poco dopo la sentenza, Lulù, e le due sorelle, Jessica e Clarissa Selassiè si sono espresse sulla vicenda parlando di un dolore profondo causato dagli eventi che hanno coinvolto la giovane principessa discendente di un’antica dinastia etiope -gli Hailé Selassié. Jessica e Clarissa, in particolare, hanno diffuso video e foto che smentirebbero la versione fornita da Manuel, ovvero che la relazione sia durata soltanto pochi mesi.

Ieri, il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, ha pubblicato un articolo in merito alla vicenda, mettendo in evidenza alcuni aspetti che confuterebbero la testimonianza di Manuel Bortuzzo. Ecco le sue parole:

"Per raccontare questa storia, ve lo assicuro, ci vuole molto coraggio. Che sia molto chiaro. Spieghiamo. La storia pubblica: Lulù Selassié e’ stata condannata per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo. Ma ci sono molti punti interrogativi soprattutto dopo aver letto le carte di questa intricata e ‘velocissima’ vicenda giudiziaria. Ecco alcune verità che troverete nella #newsletters: – La verità nascosta: lui le mandava messaggi d’amore fino a pochi mesi fa. Mentre lei è costretta a indossare un braccialetto elettronico, abbiamo scoperto fotografie, chat e un braccialetto con scritto “LULÙ” che raccontano una versione completamente diversa. Nella nostra newsletter di oggi sveliamo le incredibili contraddizioni di questo caso: come può qualcuno dichiarare di vivere nell’ansia e contemporaneamente cercare il contatto con chi dovrebbe “perseguitarlo”?

E ancora:

"Durante l’interrogatorio di garanzia del 3 giugno 2024, Lulù ha dichiarato di assumersi le proprie responsabilità, negando però di aver mai minacciato di morte Manuel, che invece sostenuto dall’accusa. (…) Le scriveva messaggi di sua iniziativa. (…) Nel frattempo, Lulù si è ritrovata con un braccialetto elettronico che ha compromesso il suo quotidiano e la sua salute mentale, portandola alla depressione."