Clarissa Selassié commenta la condanna per stalking alla sorella Lulù: "Ora parlo io, siamo state abbandonate"

News VIP

La più giovane della sorelle Selassié, su Instagram e ospite a Boom, il programma da Alfonso Signorini, ha parlato della sentenza di Lulù, condannata ad un anno e otto mesi per stalking ai danni dell'ex fidanzato, Manuel Bortuzzo.

Lucrezia Selassié è stata condannata a un anno e otto mesi di reclusione per atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzato Manuel Bortuzzo. La sentenza è stata pronunciata il 3 aprile dal GUP di Roma, al termine di un processo con rito abbreviato, durante il quale la Procura aveva inizialmente richiesto una pena più lieve di un anno e quattro mesi.

Clarissa Selassié: "Siamo state abbandonate a noi stesse in una solitudine forzata"

La vicenda ha avuto origine dopo la fine della loro relazione, nata nel 2021 durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Sebbene il legame tra i due fosse inizialmente apprezzato dal pubblico, la storia si è interrotta dopo pochi mesi dall’uscita dal reality. Secondo quanto emerso, però, i due avrebbero ripreso a frequentarsi per un periodo in forma riservata, fino a una rottura definitiva che Lulù non avrebbe accettato. Stando alle accuse, Selassié avrebbe inviato a Bortuzzo numerosi messaggi minacciosi, tra cui frasi inquietanti come "Se non stai con me, ti ammazzo e mi ammazzo". Questo comportamento insistente e aggressivo ha generato nel nuotatore un forte stato di ansia e paura, al punto da portarlo a modificare le proprie abitudini quotidiane per evitare incontri con l’ex compagna e, infine, a denunciarla per stalking.

Durante il processo è emerso che Selassié avrebbe addirittura incolpato il padre di Bortuzzo per la fine della loro relazione. Il tribunale ha riconosciuto la gravità delle sue azioni e ha emesso una condanna per atti persecutori, sancendo così la fine giudiziaria di una vicenda segnata da comportamenti ossessivi e minacce. Sulla vicenda è intervenuta sia la stessa Lulù con un lungo sfogo su Instagram sia la sorella più giovane delle Selassiè, Clarissa.

Clarissa ha commentato tutta la situazione sia su Instagram sia intervenendo nel programma Boom di Alfonso Signorini.

"Hey guys come state? Ieri io e la mia famiglia abbiamo scelto di non parlare dopo la sentenza per cercare di elaborare quanto è successo e per lasciare che fosse Lucrezia stessa a spiegare e spiegarsi. Grazie di cuore per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi che ci avete inviato. Vi leggiamo tutti La verità non si cancella. Nessuno ci vieta di dirla, nessuno vieta a me di parlare. E io non lo faccio solo per supportare mia sorella, anche se sarò sempre dalla sua parte. Lo faccio perché la verità merita di essere ascoltata. E adesso saremo noi a parlare".

Da Signorini, Clarissa ha parlato di quanto siano stati difficili questi mesi in questi mesi, anche lavortivamente parlando:

"Ci tengo a dire che sono giorni molto particolari, sono stati mesi difficili non solo per Lulù ma anche per me e Jessica. Sono stati mesi di forte solitudine, dove ci siamo sentite abbandonate. Non avere un collega che si fa sentire, un'amica... Siamo state abbandonate a noi stesse in una solitudine forzata. Tra l'altro c'eravamo da poco trasferite a Milano per avere più possibilità di lavoro e invece sono tutti spariti, anche nell'ambito lavorativo. Io per esempio sono nell'ambito della musica e ho fatto tante cose carine ma purtroppo c'è il pregiudizio ormai su di noi".