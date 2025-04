Manuel Bortuzzo parla della denuncia a Lulù Selassiè: "So che non mi avrebbe fatto del male ma dovevo tutelarmi"

News VIP

Manuel Bortuzzo, per la prima volta, ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a denunciare Lulù Selassié con cui era nata una storia d'amore nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip nel 2023.

Manuel Bortuzzo: "Sono io la vittima di tutta questa vicenda, ma alla fine per le persone risulto il cattivo che ha denunciato Lulù ingiustamente"

La Selassiè, giovedi 3 aprile scorso, è stata condannata a un anno e otto mesi di carcere per stalking. La decisione è arrivata dal GUP di Roma, al termine di un'indagine che ha ricostruito mesi di comportamenti ossessivi e intimidazioni da parte di Lulù, che non sarebbe riuscita ad accettare la finale della loro relazione. Da cià che è emerso, la rottura definitiva avrebbe spinto Selassié a perseguitare Bortuzzo con messaggi minacciosi, provocandogli uno stato di ansia tale da costringerlo a modificare le sue abitudini quotidiane.

Manuel, al quotidiano, ha ripercorso tutta la loro storia dall'inizio:

"È stata una normalissima relazione quella che ho avuto con Lulù Selassié. Come tutte le storie che possono avere i ragazzi di vent'anni. L'avevo conosciuta nella casa del Grande fratello nel settembre del 2022. L'ho lasciata pochi mesi dopo, il 25 aprile del 2023"

Poi, il nuotatore triestino ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a lasciarla e cosa è accaduto dopo:

"Semplicemente perché vedevo che c'erano dei comportamenti suoi che erano troppo diversi dal mio modo di vivere e di pensare. Ho capito che non c'erano i presupposti per andare avanti. Fin da subito lei non mi ha preso sul serio. E me la sono ritrovata ovunque. Telefonate, messaggi, ma anche fisicamente: dove io andavo, lei si presentava. E tutte le volte le ribadivo che non l'avevo lasciata per un'altra donna, ma proprio perché volevo chiudere con lei. Niente: continuava a non farsene una ragione. Mi angosciava. Fin quando ero solo, vabbé. Però pensavo: quando non sarò più da solo e magari comincerò un'altra storia con un'altra ragazza? Cosa faceva Lulù ? nulla di male, magari stava fuori da un ristorante, aspettava anche solo per poter parlare, però me la ritrovavo veramente dappertutto"

Bortuzzo ha specificato che c'è stato un breve riavvicinamento ma si è accorto che la Selassié aveva gli stessi atteggiamenti che lo avevano allontanato la prima volta. Successivamente è iniziato ad essere inseguito da Lulù ovunque:

"Dopo due mesi si è presentata dall'altra parte del mondo dove io stavo facendo gli europei di nuoto, chiedendo insistentemente di volermi parlare. Quella volta ha anche alzato le mani. Dalla violenza verbale si è passati alla violenza fisica. Ora io, vista la mia disabilità, mi trovo su una sedia a rotelle, nonostante ciò sono sicuramente grande, sono alto 1,95. Non è che non mi sappia difendere da uno schiaffo. La presi per un polso la accompagnai alla porta dicendole che ci saremmo visti in tribunale"

Manuel ha chiarato che non si è mai sentito in pericolo ma di temere che Lulù potesse fare del male a se stessa:

"Io la conoscevo molto bene e so perfettamente che lei non sarebbe mai arrivata a farmi realmente del male, quindi quando nelle discussioni mi diceva ti ammazzo, non ho mai pensato che realmente lo avrebbe fatto. Non era quello a farmi paura. Piuttosto mi angosciava quando lo diceva su se stessa, mi faceva pesare una specie di ricatto psicologico. Anche quella è una forma di violenza. Siamo arrivati ad un punto in cui mi sono reso conto di non riuscire più da solo a gestire questa situazione. Ho fatto ricorso al tribunale e ho ottenuto la misura cautelare di allontanamento. La sentenza del processo l'ha condannata a un anno e otto mesi con sospensione della pena, la sospensione della pena non significa che era innocente"

"Era una forma di malattia, di ossessione, riconosciuta dal tribunale che oggi le ha tolto il braccialetto elettronico, non la fa giustamente andare in carcere però la obbliga due volte a settimana a fare un percorso psicologico, la cosa paradossale è che io ho la sensazione che nonostante non abbia fatto nulla di male, anzi nonostante io sia la vittima di tutta questa vicenda, alla fine per le persone risulto il cattivo che ha denunciato una ragazza ingiustamente"

Clarissa, la più giovane delle sorelle Selassié, ha condiviso su Instagram le parole di Manuel, in riferimento al fatto che, secondo quanto ha riferito il giovane, la relazione sarebbe durata pochi mesi. La ragazza ha condiviso un video di Bortuzzo intento a suonare la chitarra con accantoJessica, la sorella maggiore di Lulù. Il video risale al novembre del 2023 e quindi smentirebbe le parole di Manuel.

Anche Jessica ha condiviso un video sui social criticando le parole di una giornalista a La Vita in Diretta: "Sì sì, hai proprio ragione! Talmente in cerca di fama che è stata nascosta per tre anni, mentre veniva massacrata di insulti e parolacce sui social. Ma certo, la fama si cerca così, restando in silenzio e lasciandosi distruggere in pace, no? Ci vuole del genio a sparare una cavolata del genere in diretta, su una rete nazionale, durante un programma RAI“.