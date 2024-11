La Talpa, la prima eliminata Ludovica Frasca lancia un'anticipazione sull'identità della talpa!

News VIP

Ludovica Frasca, eliminata nella prima puntata de La Talpa, il reality show condotto da Diletta Leotta su Canale 5, parla della possibile identità della talpa di questa edizione.

La quarta edizione de La Talpa, la prima condotta da Diletta Leotta in prima serata su Canale 5, ha debuttato martedì scorso lasciando tutti un po’ perplessi. Il format, forse anche complice la mancanza di diretta, è ben diverso da quello che ricordavamo tutti con entusiasmo, anche se i concorrenti sembrano agguerriti più che mai. Ludovica Frasca, la prima eliminata di questa edizione, commenta l’esperienza e rivela chi secondo lei è la talpa.

La Talpa attira ma non convince

A distanza di oltre un decennio, La Talpa torna su Canale 5 con la quarta stagione, la prima condotta da Diletta Leotta che ha preso il testimone di Paola Perego, felice per questa nuova esperienza televisiva. C’era grande attesa per il reality show, uno dei più interessanti a livello di gioco, eppure questo programma risulta essere ben diverso da quello che tutti gli spettatori ricordavano. Forse, ad incidere, anche la mancanza di diretta televisiva che sicuramente rende lo spettacolo più spento, ma anche Leotta non ha dei certo brillato per la sua performance come conduttrice (le nostre pagelle parlano chiaro).

Nonostante qualche difficoltà e perplessità, tanto che molti utenti sui social hanno ammesso di aver acceso il televisore sintonizzato su Canale 5 con grande entusiasmo, per poi cambiare canale a metà della trasmissione nonostante, come promesso, La Talpa non abbia fatto fare le ore piccole ai suoi fan. Si farà meglio con la seconda puntata? Le prime Anticipazioni che circolano ci rivelano che nel prossimo appuntamento ci saranno scintille, in particolare tra Gilles Rocca, che è stato nominato leader dal gruppo, e il modello Alessandro Egger. Nel frattempo, la prima eliminata Ludovica Frasca ha commentato l’esperienza e ha fatto il nome di chi, secondo lei, potrebbe essere la talpa di questa edizione.

La Talpa, Ludovica Frasca fa un nome

Nel corso della prima puntata de La Talpa, proprio al gioco in cui tutti avrebbero dovuto fornire preziosi dettagli sull’identità della possibile talpa di questa stagione, Ludovica Frasca è stata quella ad andare più lontano di tutti, non avendo compreso gli indizi ed è stata eliminata. Poche ore dopo l’annuncio della sua presenza nello studio di Verissimo, insieme a Diletta Leotta per parlare del reality show di Canale 5, Frasca è stata intervistata per un breve video apparso sui social di Mediaset Infinity e qui ha rivelato chi, a mente lucida e dopo averci riflettuto, potrebbe essere il vero infiltrato.

“Non ho seguito nessuna strategia di gioco, ho seguito un’intuizione sbagliata. Fossi stata io la talpa avrei fatto come già sta facendo qualcuno di loro, ovvero li avrei sviati. Sviare sulle informazioni […] Lucilla non me la conta giusta! Poi se avrò ragione verrò da voi e vi dirò potevo vincere e invece sono uscita per prima. Gilles è onesto, ma potrebbe essere un colpo di scena”.

Insomma, secondo Frasca potrebbe essere Lucilla Agosti la talpa! Certamente la presentatrice ha le capacità di elaborare strategie vincenti in poco tempo, essendo dotata di un forte acume che la differenza da alcuni suoi colleghi di reality show. Un altro indiziato speciale è Gilles Rocca, anche se con lui la produzione farebbe un buco nell’acqua, dato che è quasi scontato anche solo per il suo aspetto da bello e cattivo della fiaba.

