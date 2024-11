La Talpa, le pagelle della prima puntata: Diletta Leotta senza infamia né lode, Gilles Rocca fa scintille

Gossip TV

La nuova edizione de La Talpa ha debuttato ieri, martedì 5 novembre 2024 in prima serata, con Diletta Leotta come conduttrice. Ecco le pagelle della prima puntata del reality show di Canale 5.

Al via la nuova stagione de La Talpa e non ci saremmo aspettati nulla di più di quello che abbiamo visto ieri sera, martedì 5 novembre 2025, in prima serata su Canale 5. Diletta Leotta è una reginetta di bellezza statica, non spiacevole ma neppure brillante, Gilles Rocca è l’uomo da tenere d’occhio ma non sottovalutiamo neppure Marina La Rosa che di reality show se ne intende. Ecco le nostre pagelle della prima puntata de la Talpa.

La Talpa, Diletta Leotta non ci ha stupito

Se non fosse già una grave pecca vedere un reality show registrato e non in diretta, una clausola che possiamo lasciare ai programmi di Maria De Filippi perché tanto sono sempre talmente entusiasmati da non badarci più di tanto, Diletta Leotta non ha fatto nulla per coinvolgere lo spettatore e far dimenticare di star guardando un prodotto già bello che finito e confezionato. La giornalista sportiva di DAZN ha tenuto la scena ma più per il suo aspetto prorompente, anche se apprezziamo il look quasi casto rispetto a quello allucinante con il quale si è presentata in diretta al Grande Fratello neppure avesse fatto un salto su Canale 5 prima di andare in discoteca. Leotta ci prova ad entrare nelle dinamiche del gioco, si sforza, sorride sempre… ciao! Insomma, onestamente dopo il disastroso monologo al Festival di Sanremo che ancora pende sul suo capo per l’assurdità delle parole pronunciate, non ci aspettavamo che brillasse ma neppure che fosse così piatta. Voto: 4

La Talpa, Marina La Rosa è già la nostra diletta

Parliamoci chiaro, quando si entra a far parte del cast di un reality show in prima serata su Mediaset, si deve sfoderare l’artiglieria pesante. Ma c’è chi può e chi non può permetterselo, e Marina La Rosa è l’esempio calzante di chi, senza troppo sforzo, riesce a reggere le dinamiche di un gioco come La Talpa semplicemente con il suo essere. La “gatta morta” del Grande Fratello è tornata e noi già la adoriamo, tenace, pronta a mettere in discussione l’unica personalità fumantina del gruppo sapendo che si arriverà allo scontro (parliamo di Gilles Rocca), con quella nonchalance di chi è sì un concorrente ma quasi guarda le dinamiche dall’alto di un trono dorato fatto di anni di esperienza e arguzia. Marina sei la nostra idola, ma siamo pronti a scommettere che La Talpa sia tu. Voto: 8 +

Le pagelle de La Talpa: Gilles Rocca ovvero l’uomo che non deve chiedere mai

Ok Gilles, bello sei bello e questo è un dato di fatto ma c’è veramente bisogno di sottolinearlo ad ogni inquadratura? Mascella perennemente contratta, bicipite che vuole uscire da quella maglietta e grida di dolore per poter essere visto dagli italiani in prima serata su Canale 5… Rocca sa come accattivarsi il pubblico femminile, come l’uomo che non deve chiedere mai. Possibile che sia lui l’infiltrato anche se, dato il suo aspetto da bello e dannato che potrebbe tranquillamente prestare il volto al cattivo super sexy di un film thriller, sarebbe una scelta scontata da parte della redazione. Comunque, al netto del suo volersi mettere in vetrina, Gilles è un personaggio azzeccato per questo format, in grado di dominare la scena e creare tensioni e dinamiche. Voto: 7

La Talpa: Ludovica Frasca eliminata, e menomale

Se per emergere bisogna creare dinamiche, è vero anche che non bisogna approfittarne troppo di quelle create dai proprio colleghi di reality show. Ludovica Frasca non lo ha evidentemente compreso bene dato che, dopo aver discusso con Gilles Rocca, invece di continuare a spettegolare e provare a ricevere appoggi e consensi, ha intrapreso una filippica non desiderata sulla vita, una visione confusa di una giocatrice confusa che, infatti, è stata eliminata. Ma che peccato Ludovica! Voto: 3

Alessandro Egger ovvero “nessuno si salva da solo”

Bello sei bello anche tu, non ci sono dubbi tanto che fai il modello sin da bambino, il volto iconico della Kinder e chi se lo scorda! Alessandro Egger si presenta a La Talpa dopo un ritiro spirituale in Guatemala e sembra che l’effetto non sia ancora terminato. Mentre attende di aprire tutti i suoi chakra e consegnarsi al flusso del mondo, Egger viene eliminato ma si salva alla fine grazie ai suoi compagni, forse mossi a pietà per il giovane modello dall’aura bianca, che gli consentono di spendere il montepremi per restare in gioco. Alcune cose non ci tornano, che sia lui la talpa? Sicuramente nelle prossime puntate, vedendo la clip di anticipazione, ci regalerà qualche gioia in più. Voto: 6