Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria si sbilancia sulla conduzione di Veronica Gentili: "Sono felice che lo faccia lei"

Vladimir Luxuria si racconta nel salotto televisivo di Caterina Balivo e commenta la nuova conduzione di Veronica Gentili a L'Isola dei Famosi. Ecco cosa ha rivelato!

Fervono i preparativi per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, partirà a maggio 2025 su Canale 5. A dire la sua è arrivata Vladimir Luxuria che, ospite da Caterina Balivo, ha commentato la nuova conduzione di Veronica Gentili.

Le parole di Vladimir Luxuria sulla nuova conduttrice de L'Isola dei Famosi

Nonostante il flop delle ultime edizioni, Mediaset ha ufficializzato il ritorno de L’Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5. La nuova stagione del reality show partirà il prossimo maggio 2025 e sarà condotta da Veronica Gentili. Nell'attesa, Vladimir Luxuria ha rilasciato una lunga e sincera intervista nel salotto televisivo de La Volta Buona su Rai 1 in cui ha ricordato la sua esperienza al timone del reality show. Senza mezzi termini, Vladimir ci ha tenuto a sottolineare di non aver mai fatto le scarpe alla collega Ilary Blasi e ha spezzato una lancia in favore della donna che prenderà il suo posto:

L’Isola dei Famosi è stata una bellissima offerta che mi è arrivata, è stata una grande opportunità di crescita. Ho condotto una trasmissione in diretta per quattro ore, con tutti gli imprevisti, ho vinto una grandissima sfida. Non ho mai fatto le scarpe a Ilary Blasi: questa è una giostra, oggi tocca a me e domani tocca a te. Ora L’Isola dei Famosi la condurrà Veronica Gentili, sono felice che lo faccia lei, le faccio un in bocca al lupo sincero, credo che sia adattissima. Il mio consiglio è quello di seguire la propria voce e non sentire le voci altrui.

Simona Ventura opinionista de L'Isola dei Famosi? Parla lei

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è ormai alle porte. Quest’anno, il reality show vedrà un’importante novità: la conduzione sarà affidata a Veronica Gentili, che guiderà i naufraghi durante la loro avventura in Honduras, mentre l'inviato sarà Pierpaolo Pretelli. Tuttavia, nonostante le certezze sulla conduzione e sull’inviato, rimangono ancora molti dubbi sull’opinionista che affiancherà in studio l'amato volto de Le Iene.

Negli ultimi giorni si era fatto sempre più insistente il rumors sulla presenza di Simona Ventura come opinionista de L'Isola dei Famosi. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio SuperSimo che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, ha ammesso di non aver avuto conferma sul suo ipotetico ruolo nella nuova edizione: "È un vestito che mi sono cucita addosso per tanti anni […] Vi giuro che non ne so niente, non è strategia. A chi non piacerebbe? È un programma che ha ancora un grande potenziale".

Con queste parole, quindi, la Ventura ha confermato di non aver avuto nessun contatto con i vertici di Mediaset per partecipare alla nuova e attesissima edizione de L’Isola. Eppure molti giornalisti sono certi della sua presenza. Quale sarà la verità? Per saperne di più non ci resta che attendere ulteriori indiscrezioni.

