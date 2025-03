Isola dei Famosi: svelate le prime due naufraghe ufficiali

News VIP

Gabriele Parpiglia ha rivelato in diretta a Studio100 i primi due possibili concorrenti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi è ormai alle porte, con l'inizio previsto subito dopo il lancio di The Couple. Quest’anno, il reality show vedrà un’importante novità: la conduzione sarà affidata a Veronica Gentili, per la prima volta al timone del programma. L'attuale conduttrice de Le Iene guiderà i naufraghi durante la loro avventura, mentre l'inviato in Honduras sarà Pierpaolo Pretelli.

Isola dei Famosi: Veronica Gentili al timone e Pierpaolo Pretelli come inviato

Tuttavia, nonostante le certezze sulla conduzione e sull’inviato, rimangono ancora molti dubbi sull’opinionista (o sugli opinionisti) che affiancheranno Veronica Gentili. Si vocifera da giorni della possibile partecipazione di Simona Ventura, ma nulla è ancora confermato.

Per quanto riguarda il cast dei naufraghi, alcuni nomi hanno iniziato a circolare solo recentemente. Gabriele Parpiglia ha rivelato in diretta a Studio100 i primi due possibili concorrenti: la tennista Camila Giorgi e Chiara Balistreri. Parpiglia ha descritto Balistreri come una "ragazza che si è fatta giustizia da sola". Inoltre, fonti vicine a Fanpage hanno inoltre rivelato che tra i papabili naufraghi potrebbe esserci anche Delia Duran, moglie di Alex Belli ed ex concorrente del Grande Fratello. Circa due settimane fa, sembra che la modella avrebbe sostenuto il provino e avrebbe convinto la produzione. La sua partecipazione non è ancora ufficiale, così come quella degli altri concorrenti, poiché mancano gli accordi burocratici finali.

Isola dei Famosi, le prime due naufraghe Camila Giorni e Chiara Balistreri

Camila Giorgi è una tennista professionista italiana, nata il 30 dicembre 1991 a Macerata, nelle Marche. È conosciuta per il suo stile di gioco aggressivo e il potente servizio. Durante la sua carriera, ha ottenuto numerosi successi, anche se non ha ancora vinto titoli di Grand Slam. È però considerata una delle tenniste più talentuose d'Italia. Giorgi ha raggiunto il suo miglior ranking mondiale nel singolare al 26° posto, ed è riuscita a conquistare diversi titoli WTA, tra cui il WTA International di Ricoh Open e il WTA International di Katowice. La sua carriera è stata caratterizzata anche da alti e bassi, ma ha sempre mantenuto una grande reputazione per la sua determinazione e il suo stile di gioco esplosivo. Oltre ai successi individuali, ha anche rappresentato l'Italia nelle competizioni internazionali, tra cui la Fed Cup. Camila è anche nota per la sua personalità carismatica fuori dal campo, ma ha sempre preferito mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori.

Chiara Balistreri è una giovane influencer e personaggio pubblico italiano, nota per la sua partecipazione a reality show e per il suo seguito sui social media. Chiara è diventata un volto conosciuto in Italia grazie alla sua presenza su piattaforme come Instagram, dove condivide contenuti legati alla moda e alle sue esperienze personali. Ospite a Verissimo il 17 novembre scorso, Chiara Balistreri ha raccontato la sua storia di violenza domestica. Ha spiegato di essere stata attratta inizialmente dal suo ex fidanzato, che sembrava un uomo sensibile e premuroso, ma dopo un anno la relazione è diventata violenta. Le aggressioni sono aumentate, fino a un episodio in cui l'ex le ha rotto il naso. Nonostante la denuncia, Chiara ha lamentato la mancanza di tutela da parte della giustizia, con il suo aggressore che continuava a essere a piede libero. Tuttavia, pochi giorni dopo, ha annunciato che l'ex fidanzato, Gabriel Constantin, è stato arrestato in Romania. In un video su TikTok, ha dichiarato di sentirsi vittoriosa e di credere che le cose possano davvero cambiare.

