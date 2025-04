Isola dei Famosi, Simona Ventura opinionista? Le dichiarazioni della presentatrice

News VIP

Simona Ventura è la nuova opinionista de L’Isola dei Famosi? Tutti danno per certa la notizia ma la presentatrice stupisce, ecco cosa ha detto.

Nelle ultime settimane è stato ufficializzato il ritorno de L’Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5, con al timone Veronica Gentili, e contemporaneamente si è diffuso sempre più insistente il rumors sulla presenza di Simona Ventura come opinionista. Ma sarà davvero così? Ecco cosa ha svelato la presentatrice.

Isola dei Famosi, Simona Ventura frena: cosa ha detto

Nonostante il clamoroso flop delle ultime edizioni, che hanno registrato ascolti decisamente bassi, Mediaset ha ufficializzato il ritorno de L’Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5. La nuova stagione, in partenza a maggio 2025, sarà condotta da Veronica Gentili e si mormora che al suo fianco, nelle vesti di opinionista, ci sarà Simona Ventura. Una notizia che ha entusiasmato non poco gli spettatori, innamoratissimi di una delle grandi regine della televisione italiana, attualmente impegnata in Rai con Citofonare Rai2, al fianco della collega e amica Paola Perego, e poi ospite fissa nello studio di Che Tempo che Fa. Ma Ventura sta davvero per tornare in Mediaset? Intervista dal settimanale Chi, la conduttrice ha parlato del suo affetto per il reality show ambientato in Honduras ma ha ammesso di non aver avuto conferma sul suo ipotetico ruolo nella nuova edizione.

“È un vestito che mi sono cucita addosso per tanti anni, così come Quelli che il calcio: cambiava ogni volta, era imprevedibile, e io sono una che ama l’imprevedibilità. Per me è stato un capitolo importante, contro tutti i pronostici […] Vi giuro che non ne so niente, non è strategia. A chi non piacerebbe? È un programma che ha ancora un grande potenziale”.

Insomma, con queste parole Ventura conferma di non aver avuto nessun contatto con i vertici di Mediaset e nessuna proposta per diventare la nuova opinionista de L’Isola dei Famosi. Eppure molti giornalisti sono certi della sua presenza, che farà da capitolo introduttivo ad un nuovo percorso dell’azienda di Cologno Monzese che la porterebbe a condurre il Grande Fratello a settembre 2025.

Simona Ventura conferma: pace fatta con Mara Venier

Mentre si infittisce il mistero sulla presenza di Simona Ventura nello studio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi su Canale 5, che questo anno vedrà per la prima volta la conduzione di Veronica Gentile, lei continua ad essere nel cast di Che Tempo che fa. La presentatrice, durante la sua intervista a Chi, ha voluto ringraziare Fabio Fazio per averla chiamata nel cast tre anni fa, dal momento che si diverte moltissimo perché si trova in una squadra di lavoratori professionali e motivati, che amano l’imprevedibilità quanto lei. Super Simo, poi, è tornata a parlare del suo rapporto con Mara Venier, svelando

: “Sono una che persona che perdona ma non dimentica. Nel caso di Mara non ricordavo nemmeno perché avessimo litigato. È stato Giovanni a riavvicinarci. Ci eravamo allontanare ma adesso siamo molto vicine e nessuno si metterà più in mezzo an noi. Quando non si comunica ci sono sempre persone che si insinuano e dicono stupidaggini fruirono, poi parto le rappresaglie e non se ne esce più”.

Insomma, pace fatta tra Ventura e Venier, che ad oggi sono grandi amiche. Nel frattempo, mentre rimane da capire se la presentatrice tornerà in Mediaset come si vocifera da settimane, lei si concentra sul format Citofonare Rai2, che le dà molte soddisfazioni e piace davvero molto al pubblico. A voi piacerebbe rivedere Ventura su Canale 5?

