Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria commenta la promozione di Veronica Gentili a presentatrice del reality show

Come ha reagito Vladimir Luxuria alla promozione di Veronica Gentili al timone della nuova edizione de L'Isola dei Famosi? Ecco le sue parole.

Torna L’Isola dei Famosi e alla conduzione troveremo Veronica Gentili, già presentatrice de Le Iene su Italia 1. Vladimir Luxuria commenta questo cambiamento ai vertici, ecco cosa ha detto della collega che prenderà il suo posto al timone del reality show di Canale 5.

Isola dei Famosi, Veronica Gentili è la nuova presentatrice

Sentivamo l’esigenza di vedere nuovamente uno stuolo di naufraghi affamati e agonizzanti in Honduras tra uno scontro e l’altro per un pugno di riso? Onestamente la risposta che affiora alle labbra è un sonoro no, e lo dimostra lo share disastroso delle ultime edizioni de L’Isola dei Famosi, in particolare l’ultima condotta da Vladimir Luxuria. Eppure Mediaset ha deciso di far tornare in scena il reality show in onda su Canale 5, condotto da Veronica Gentili, nota per aver preso il posto di Belen Rodriguez al timone de Le Iene. L’annuncio è stato dato dai canali social ufficiali della rete, e sono giunte le prime anticipazioni sul programma, che dovrebbe iniziare il 7 maggio 2025.

Si mormora che Pierpaolo Pretelli sarà l’inviato speciale al posto di Alvin ed Elenoire Casalegno, mentre Simona Ventura sarà l’opinionista della nuova stagione. Relegare Super Simo al ruolo di opinionista di uno show che per prima ha reso famoso sarà una buona idea? Nutriamo seri dubbi a riguardo. Quel che è certo è che Gentili si metterà alla prova con un format mai presentato prima e che la conduttrice ha colto un’occasione molto importante per la sua carriera, dato che potrebbe riportare L’Isola agli originali successi televisivi come segnare l’ennesimo flop di un format inflazionato e ormai noioso. Ma come ha commentato Luxuria questo cambiamento?

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria commenta la scelta di Mediaset

Nonostante, dopo il lungo percorso del Grande Fratello e degli inquilini più famosi d’Italia, tutta l’attenzione del pubblico di Canale 5 sia per la messa in onda di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, Mediaset ha deciso di sorprendere annunciando anche il ritorno de L’Isola dei Famosi, con Veronica Gentili al timone del programma ambientato in Honduras. Ma come ha reagito Vladimir Luxuria alla notizia? Ecco cosa ha scritto a Novella 2000.

"Ho incontrato di recente Veronica Gentili perché sono stata ospite al programma che conduce, Le Iene, e ci siamo anche abbracciate, le ho fatto davvero i complimenti e io sono molto contenta. Trovo che lei sia una donna molto intelligente e che sarà veramente capace, lo dico proprio con sincerità […] Non ho consigli da darle, se non uno: divertiti. Non sarà facile: è un programma molto impegnativo”.

Insomma, da parte di Luxuria nessuna ostilità nei confronti della sua sostituta, che ha elogiato per la sua bravura e professionalità, ma del resto è escluso che avrebbe comunque ripreso le redini de L’Isola dei Famosi dato che la sua edizione è stata un totale flop. Come se la caverà Veronica e, soprattutto, quali sorprese riserverà il cast?

