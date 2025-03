News VIP

L'Isola dei Famosi è pronta a tornare con una nuova edizione, al cui timone troviamo Veronica Gentili: con un annuncio ufficiale, infatti, poco fa, Mediaset ha confermato i rumors che circolavano da settimane sulla conduttrice de Le Iene.

Isola dei Famosi, Veronica Gentili è la conduttrice della nuova edizione: l'annuncio ufficiale

Con un comunicato ufficiale, Mediaset ha confermato che Veronica Gentili è la nuova conduttrice della prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Il reality show tornerà a breve su Canale 5 e per accompagnare i naufraghi nella loro nuova avventura è stata scelta la giornalista e conduttrice de Le Iene.

Su Veronica Gentili erano iniziati a circolare i primi rumors già da qualche settimana e Mediaset ha confermato le voci di un cambio alla conduzione del reality show, per poter esprimere al meglio la "nuova Isola": "La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality".

Al momento, non sono ancora stati annunciati gli opinionisti che affiancheranno Veronica Gentili in studio e chi prenderà il posto di Alvin ed Elenoire Casalegno nel ruolo di inviato. Le ultime indiscrezioni rivelavano del ritorno di Dario Maltese e di Vladimir Luxuria nello studio del reality in qualità di opinionisti e di Pierpaolo Pretelli nelle vesti di inviato.

Isola dei Famosi, quando andrà in onda la nuova edizione?

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi tornerà in onda a partire dal mese di maggio 2025. Stando a quanto riferisce Fanpage.it, la data esatta d'inizio del programma sarà mercoledì 7 maggio, con i naufraghi che "partiranno alla volta di Cayo Cochinos, in Honduras, domenica 4 maggio".

Sul cast di naufraghi sono iniziati a circolare i primi nomi, come quello dell'ex tronista Teresanna Pugliese e dell'ex maestro di Ballando con le Stelle Angelo Madonia. In merito ai concorrenti, Mediaset ha rivelato che i concorrenti approderanno nell'ìarcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, "per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia.Senza comfort né scorciatoie, i concorrenti dovranno contare solo sulle proprie capacità, affrontando dure prove per ottenere le risorse essenziali. Tra alleanze, strategie e colpi di scena, solo uno conquisterà la vittoria".

Foto: © Eric Tacchini

