Isola dei Famosi, Teresenna Pugliese: "Iniziamo a scrivere l'ultima pagina di questo capitolo" (VIDEO)

Teresanna Pugliese ripensa con Mario Adinolfi a quanto accaduto durante questa avventura a L'Isola dei Famosi e si dice felice e soddisfatta di come siano andate le cose.

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine! A pochi giorni dalla finalissima, la naufraga Teresanna Pugliese si è lasciata andare a uno sfogo con Mario Adinolfi in cui ha ammesso di essere davvero felice di come è andata la sua avventura in Honduras.

Teresanna e Adinolfi a confronto sulla finale de L'Isola 2025

Manca davvero poco alla finale de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda mercoledì 2 luglio 2025 in prima serata su Canale 5 e vedrà la proclamazione del vincitore o della vincitrice della 19esima edizione. Al momento, i finalisti ufficiali sono Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Cristina Plevani e Omar Fantini. Al televoto per l'ultimo posto ci sono Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Chi riuscirà ad unirsi agli altri naufraghi per l'ultimo duello?

Nell'attesa di scoprirlo, i naufraghi hanno deciso di fare un bilancio della loro esperienza in Honduras. Dopo Cristina, anche Teresanna si è confrontata con Mario su quanto accaduto durante questa avventura e, volendosi godere al meglio questi ultimi giorni sull'isola, si è detta felice e soddisfatta di come sono andate alla fine le cose.

Le emozioni di Teresanna

Teresanna Pugliese è stata una delle concorrenti più amate e discusse di questa ultima edizione de L'Isola dei Famosi. L'ex tronista di Uomini e Donne non si è mai risparmiata, ma ha sempre partecipato attivamente a tutte le dinamiche del programma. Si è resa protagonista di accese discussioni ed emozionanti momenti in diretta, ha sempre detto la sua anche a costo di risultare antipatica. Un carattere molto forte il suo, che ha conquistato il pubblico di Canale 5.

L'avventura per lei, però, non è ancora finita. Al contrario dei suoi compagni di gioco, Teresanna è al televoto insieme a Jey Lillo per giocarsi l'ultimo posto in finale. Ci riuscirà? In attesa di scoprire il suo destino, la naufraga si è lasciata andare a uno sfogo con Mario Adinolfi in cui ha raccontato tutte le emozioni vissute in Honduras e rivelato di essere davvero entusiasta del suo percorso.

"Inizia l'ultima pagina di questo capitolo, o meglio iniziamo a scrivere l'ultima pagina di questo capitolo" ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne visibilmente felice ed emozionata per il traguardo raggiunto "Chi l'avrebbe detto? In armonia, in pace con te, su una panchina guardando l'orizzonte". "Sognando patatine fritte" ha prontamente replicato il giornalista divertito dalla situazione. L'appuntamento con la finale de L'Isola è per il prossimo mercoledì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Chi vincerà?

