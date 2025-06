Isola dei Famosi, il fratello di Jey Lillo: "Adinolfi non merita di vincere, Teresanna? Ha giocato di strategia, ma..."

News VIP

Francesco Lillo ha commentato il percorso del fratello Jey a L'Isola dei Famosi e rivelato il suo pensiero sugli altri naufraghi della 19esima edizione del reality show di Canale 5.

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine. Tra i concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale anche Jey Lillo, il giovane illusionista campano che si giocherà l'ultimo posto per la finale al televoto insieme a Teresanna Pugliese.

Checco Lillo commenta il percorso di Jey Lillo a L'Isola 2025

Mercoledì 2 luglio 2025 andrà in onda su Canale 5 la finale della 19esima edizione de L‘Isola dei Famosi. Al momento, i finalisti sono Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Cristina Plevani e Omar Fantini. Ancora in sospeso, invece, il destino di Teresanna Pugliese e Jey Lillo, che si contenderanno fino all'ultimo un posto in finalissima sperando nel favore del pubblico.

Jey Lillo riuscirà a conquistare un posto in finale? A dire la sua ci ha pensato il fratello del giovane naufrago campano. Per chi non lo sapesse, i due hanno partecipato insieme alla passata edizione di Pechino Express. In un'intervista rilasciata a CasaLollo, Checco Lillo ha svelato cosa pensa davvero del percorso di Jey e cosa gli ha detto prima della partenza per Honduras:

Gli ho detto "Ti amo e conquista L'Isola", non mi riferivo alla vittoria. Lui è così come lo vedete, sempre in gioco nel fare tutto e irascibile solo sulle cose che contano davvero. Si sta mostrando com'è davvero. Dunque, direi, ottimo.

Le parole di Checco Lillo su Adinolfi, Omar e Teresanna

Dopo aver parlato del percorso di Jey Lillo a L'Isola dei Famosi, elogiandolo, Francesco Lillo ha commentato le ultime dinamiche che hanno animato il reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. Checco ha commentato la rissa scoppiata in diretta tra Omar Fantini e Dino Giarrusso e rivelato il suo pensiero su alcuni dei naufraghi più discussi di questa edizione, ovvero Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi:

Omar ha esagerato con le parole ma si è scusato, Dino invece preferisco non commentarlo...Credo che Jey abbia fatto ciò che doveva, ovvero dividerli e vincere la sfida. Adinolfi per me non merita di vincere dato lo scarso contributo al gruppo. Tuttavia è stato un concorrente abbastanza rilevante per questa edizione. Teresanna mi piace molto, avrà anche giocato di strategia ma con autenticità.

Checco Lillo, quindi, sembra avere le idee molto chiare sul possibile vincitore del reality show. Ricordiamo che, al momento, i finalisti ufficiali sono quattro: Adinolfi, Omar Fantini, Loredana Cannata e Cristina Plevani. Jey e Teresanna, invece, si scontreranno al televoto fino all'ultimo per l'ultimo posto in finale. Chi riuscirà a spuntarla? Per scoprirlo non ci resta che attendere l'ultima puntata de L'Isola 2025, che andrà in onda il prossimo mercoledì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

