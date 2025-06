Isola dei Famosi: Mario Adinolfi, Cristina Plevani, Omar Fantini e Loredana Cannata sono i primi finalisti (VIDEO)

News VIP

Mario Adinolfi, Cristina Plevani, Omar Fantini e Loredana Cannata sono i quattro finalisti della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi! Teresanna Pugliese e Jey Lillo si giocheranno l'ultimo posto nella puntata finale!

Nel corso della Semifinale de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera su Canale 5, sono stati proclamati i primi quattro finalisti ufficiali della 19esima edizione del talent show. I naufraghi che si contenderanno la vittoria finale sono Mario Adinolfi, Cristina Plevani, Loredana Cannata e Omar Fantini. Al televoto per l'ultimo posto Teresanna Pugliese e Jey Lillo.

I primi finalisti della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi è giunta alle battute finali. Ieri, mercoledì 25 giugno 2025 , è andata in onda su Canale 5 la Semifinale del reality show condotto da Veronica Gentili che ha visto la proclamazione dei primi finalisti ufficiali. Dopo prove estenuanti, confronti e varie nomination, a regalare il colpo di scena della serata è stato Mario Adinolfi, che è stato inizialmente eliminato dal gioco dopo un televoto flash.

L'eliminazione inaspettata di Mario ha destabilizzato e scosso l'equilibrio emotivo dei naufraghi, che non sono riusciti a nascondere il loro dispiacere. Tra tutti, Omar Fantini che, reduce da un duro faccia a faccia in diretta con Dino Giarrusso, si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha parlato del bellissimo rapporto nato in Honduras con il giornalista. "Non volevo che venisse eliminato anche a causa mia. È stata la persona che c'è stata sempre nel percorso" ha dichiarato il naufrago con la voce rotta dal pianto.

Leggi anche I retroscena di Nunzio Stancampiano dopo L'Isola

Dopo aver salutato i suoi compagni e abbandonato Playa Dos, Adinolfi è sbarcato sull’Ultima Spiaggia dove si è giocato il tutto per tutto contro Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso, trionfando. Il discusso naufrago del reality show condotto di Canale 5 non solo è rientrato in gioco, ma ha anche vinto il titolo di primo finalista assoluto.

Teresanna e Jey Lillo al televoto per l'ultimo posto in finale

Mario Adinolfi è il primo finalista ufficiale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Il naufrago ha battuto al televoto flash dell'Ultima Spiaggia sia Dino Giarrusso che Patrizia Rossetti ed è tornato su Playa Dos dai suoi compagni di avventura. Insieme a lui, si giocheranno la vittoria finale Omar Fantini, Loredana Cannata e Cristina Plevani. La puntata si è conclusa con le ultime nomination della stagione.

Al televoto per contendersi l’ultimo posto in finale Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Chi riuscirà ad unirsi agli altri naufraghi per l'ultimo duello? Ma soprattutto chi sarà il vincitore assoluto? Per scoprirlo non ci resta che attendere la finale del reality show condotto da Veronica Gentili, che andrà in onda il prossimo mercoledì 2 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.