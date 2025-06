Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese viene ripresa in diretta da Veronica Gentili: ecco cosa è successo (VIDEO)

News VIP

L'attacco di Teresanna Pugliese a Dino Giarrusso ha provocato la reazione della conduttrice Veronica Gentili, che ha deciso di intervenire e riprendere in diretta la naufraga de L'Isola dei Famosi.

Veronica Gentili non ci sta e sbotta in diretta a L'Isola dei Famosi. Stanca degli insulti tra i concorrenti, la conduttrice del reality show di Canale 5 ha approfittato di uno sfogo di Teresanna Pugliese contro Dino Giarrusso per cercare di riportare l'ordine e calmare gli animi.

Teresanna Pugliese contro Dino Giarrusso

Tensione alle stelle tra i naufraghi de L'Isola dei Famosi durante l'ultima diretta. Ad accendere gli animi è stato un filmato mostrato dalla conduttrice Veronica Gentili sui giudizi espressi da Dino Giarrusso durante la permanenza sull'ultima spiaggia. Il naufrago si è lasciato andare a delle affermazioni davvero poco carine nei confronti di Patrizia Rossetti, Cristina Plevani e Teresanna Pugliese che hanno spiazzato tutti.

Dopo aver duramente criticato Patrizia e accusato Cristina di non aver fatto niente dopo la vittoria al Grande Fratello, Giarrusso ha puntato il dito anche contro Teresanna. "È una bugiarda, pesante, sguaiata, sempre a strillare. Mi diceva "Tu strisci", forse perché è abituata a strisciare come è abituata a mentire" ha dichiarato il giornalista ed ex Iena facendo innervosire, e non poco, la diretta interessata.

Stanca e provata dalla situazione, l'ex tronista di Uomini e Donne ha preso la parola e si è scagliata contro il suo compagno di avventura rivelando di essere d'accordo con il pensiero espresso dalla Plevani su Giarrusso: "Ribadisco il giudizio di Cristina su Dino, per me non solo è un classista, è anche frustrato perché probabilmente si sente incompiuto per tutte le lodi, i lavori e tutti i nomi famosi che ha conosciuto nella vita".

Veronica Gentili rimprovera Teresanna in diretta a L'Isola

Il comportamento assunto dai naufraghi durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, che si sono duramente scontrati e insultati, non è per niente piaciuto a Veronica Gentili. Dopo averli invitati a evitare insulti che andassero a colpire questioni estranee al gioco ma senza successo, la conduttrice del reality show ha letteralmente sbottato.

Tutto è successo dopo che Teresanna Pugliese è intervenuta per difendersi dalle dure critiche di Dino Giarrusso. La reazione dell'ex tronista di Uomini e Donne, che ha accusato l'uomo di essere un "classista e frustrato" ha provocato la reazione immediata della Gentili, che ha rimproverato in diretta la naufraga: "Questo è un insulto, è esattamente uguale a dire (come ha fatto Dino Giarrusso, ndr) che Cristina Plevani non ha fatto niente per venticinque anni. Così no! Se non valgono i 25 anni di Cristina, non vale nemmeno che Dino è un frustrato".

L'intervento della conduttrice de L'Isola 2025, che ha ammesso di aver trovato l'attacco eccessivo, non è per niente andato giù alla Pugliese che, spalleggiata da Patrizia Rossetti, ha continuato il suo sfogo contro Giarrusso: "E perché allora giudica tutti in questo modo, con questo classismo spietato? È la stessa persona che misura perfettamente la sua voce quando giudica, a differenza mia che alzo il tono". A prendere le difese del giornalista ci hanno pensato Loredana Cannata e l'ex naufraga Alessia Fabiani. L'appuntamento con la semifinale è per mercoledì 25 giugno 2025 in prima serata su Canale 5.

