Isola dei Famosi, Mirko Frezza eliminato: le prime dichiarazioni del naufrago (VIDEO)

Dopo la modella Ahlam El Brinis, anche Mirko Frezza è stato eliminato dalla 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Ecco cosa ha rivelato il naufrago subito dopo l'eliminazione dal gioco!

L'ottava puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Mirko Frezza e Ahlam El Brinis. Se la modella è stata eliminata al televoto flash, il romano ha perso al televoto contro Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti e ha deciso di non proseguire la sua avventura sull'ultima spiaggia.

Mirko Frezza e Ahlam El Brinis eliminati da L'Isola: la reazione del naufrago

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri mercoledì 18 giugno 2025 in prima serata su Canale 5, è stata a dir poco scoppiettante. Protagonista indiscusso della serata Dino Giarrusso, che si è reso protagonista di un acceso scontro in diretta con Cristina Plevani e poi di un'accesa lite in acqua con Omar Fantini. Lite che ha provocato la dura reazione dallo studio della moglie del giornalista. A grande sorpresa, ci sono state ben due eliminazioni!

Stiamo parlando di Ahlam El Brinis e Mirko Frezza. Se la modella è stata eliminata da un televoto flash aperto tra i naufraghi dell'ultima spiaggia, il simpatico naufrago romano ha perso la sfida contro Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti. "Ringrazio per essere arrivato fino a qui e dico grazie anche agli italiani che mi rimandano a casa" ha dichiarato Mirko che, prima di lasciare la Playa, ci ha tenuto a ringraziare tutti per avergli dato la possibilità di partecipare al reality show "È vero che sono un paraculo perché non ho grande scolarizzazione. Però sono un paraculo buono. Ringrazio chi ha voluto me a quest'Isola, perché è venuto fuori un altro Mirko".

Mirko rifiuta l'ultima spiaggia e abbandona definitivamente il gioco

Prima di abbandonare definitivamente la 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, anche Mirko Frezza è stato portato a sua insaputa sull'ultima spiaggia dove "alloggiano" gli ex concorrenti che hanno deciso di continuare la loro avventura e provare a tornare in gioco. Proprio come è successo qualche giorno fa con Chiara Balistreri, Veronica Gentili ha rivelato la proposta dello Spirito dell'Isola al naufrago romano, che senza pensarci troppo, ha comunicato a tutti la sua decisione di lasciare il gioco e tornare in Italia dalla sua famiglia.

Inutili i tentativi dei naufraghi, dell'opinionista Simona Ventura e dell'ospite Giuseppe Cruciani, che hanno cercato in tutti i modi di convincerlo a continuare la sua esperienza sull'ultima spiaggia. Mirko è rimasto fermo sulla sua posizione e ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco a un passo dalla semifinale del popolare reality show di Canale 5:

Gli italiani hanno deciso di mandarmi a casa, io posso rientrare dalla finestra. Sono un coatto, ma educato. Io vado a casa. Sto arrivando! Non sapete quanto è dura, voglio una doccia, voglio mia moglie...voglio andare a casa Veronica. Per me è finita qua L'Isola. Mirko è arrivato, sono proprio convinto. Non ce la faccio più!

Con l'uscita di scena di Mirko, i concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, Jasmin Salvati, Cristina Plevani, Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. L'appuntamento con la semifinale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi è per mercoledì 25 giugno 2025, in prima serata su Canale 5.

