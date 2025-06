Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese favorita dalla produzione? Scoppia la polemica

News VIP

Teresanna Pugliese accusata di essere favorita dalla redazione de L’Isola dei Famosi. Ecco cosa è successo.

Mentre si prepara una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, in onda stasera su Canale 5, il popolo del web è in rivolta a causa del trattamento di favore riservato a Teresanna Pugliese. Ecco cosa è successo e le pesanti accuse alla redazione del reality show condotto da Veronica Gentili.

Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese favorita?

Questa settimana doppio appuntamento con L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Veronica Gentili raddoppia, forse in vista della Finale, e i naufraghi avranno la sorpresa di poter tornare in collegamento con lo studio di Canale 5. Nel corso della settima puntata andata in onda lunedì 16 giugno 2025, Teresanna Pugliese è stata una delle grandi protagoniste di scontri e polemiche. L’ex tronista di Uomini e Donne è senza dubbio un personaggio chiave di questa edizione, con il suo carattere forte e schietto, spesso in contrapposizione alle idee di Mario Adinolfi, altra personalità principale in Honduras.

Teresanna è stata difesa da Selvaggia Lucarelli, che l’ha descritta come una persona che fa sempre quello che vuole anche a costo di diventare impopolare, e ha poi potuto abbracciare il marito Giovanni dopo tante settimane di lontananza. Nonostante sia appoggiata da una grande fetta di pubblico, dopo la puntata, Teresanna è diventata oggetto di una polemica sul web dal momento che molti utenti si sono accorti che qualcosa non andava e hanno accusato la naufraga di essere tra le favorite dalla redazione. Ma perché è nata questa polemica? Mentre Teresanna commenta la notte trascorsa con Giovanni, felice di aver potuto riabbracciarlo, gli utenti fanno notare delle anomalie sospette alla base delle loro teorie. Ecco quali.

Isola dei Famosi, tutti contro Teresanna Pugliese

Aumenta il malcontento del pubblico de L’Isola dei Famosi che, dopo la settima puntata del reality show condotto da Veronica Gentili, si è riversato sui social per commentare quanto accaduto con Teresanna Pugliese. Secondo gli spettatori, infatti, ci sarebbe un chiaro favoritismo da parte della redazione nei suoi confronti. Ma perché è nata questa idea? Nella puntata della settimana precedente, Teresanna ha avuto un vantaggio nella prova con la teca e la moneta blu, avendo potuto sbriciare.

Poi, tutti hanno pensato che fosse molto strano il fatto che, nonostante lei fosse in Nomination contro Chiara Balistreti, la redazione avesse organizzato per lei la sorpresa con il marito Giovanni. Come è possibile che abbiano scelto di farli arrivare fino in Honduras se Teresanna avrebbe potuto tranquillamente essere eliminata ad inizio puntata? Tutti sapevano che Chiara avrebbe lasciato L’Isola? Eppure il televoto è stato chiuso in diretta da Veronica proprio nel corso della puntata. Queste stranezze hanno allarmato tutti e ora si farà grande attenzione a tutto ciò che riguarda l'ex tronista di Uomini e Donne.

