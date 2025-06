Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli difende Teresanna Pugliese: ''Infastidisce la leadership maschile''

News VIP

Ospite della settima puntata de L’Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli ne ha avute per tutte. Ecco come ha difeso Teresanna Pugliese, mettendola in guardia dagli altri naufraghi.

Per assicurarsi ascolti più alti vede evitare la chiusura anticipata, Veronica Gentili ha pensato di invitare nello studio de L’Isola dei Famosi Selvaggia Lucarelli, una delle lingue più taglienti della televisione italiana. Commentando gli ultimi scontri in Honduras, Selvaggia ha messo in guardia Teresanna Pugliese, lanciando una bella stoccata a Omar Fantini.

Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli mette in guardia Teresanna

I naufraghi de L’Isola dei Famosi sono nervosi a dire poco, e lo scontro è ormai all’ordine del giorno. Teresanna Pugliese non si fa sfuggire un commento, e finisce così sistematicamente per scontrarsi con Mario Adinolfi, con il quale non scorre buon sangue. All’equazione, tuttavia, si è aggiunto anche Omar Fantini che non ha apprezzato alcuni comportamenti dell’ex tronista di Uomini e Donne. E come rendere una tensione tesa ancora più tesa? Ovviamente invitando in studio Selvaggia Lucarelli, la lingua più tagliente della televisione italiana. Analizzando le ultime discussioni, Selvaggia ha spiegato la sua visione dei fatti senza tanti peli sulla lingua, infastidendo non poco Omar e mettendo in guardia Teresanna. Dopo aver ammesso di trovare interessante Pugliese perché, nel bene e nel male, è un personaggio che si butta anche a costo di essere impopolare, Selvaggia ha aggiunto:

“Io credo che ti vogliano far fuori perché sei un personaggio femminile molto forte che infastidisce la leadership maschile dell’Isola”.

Un’affermazione seguita all’analisi dei ruoli a L’Isola ovvero Mario come burattinaio e Omar come suo complice favorito, in cerca di essere il leader più fisico di questa edizione del reality show di Canale 5. Ovviamente queste affermazioni non hanno lasciato indifferente l’attore che ha tirato fuori le unghie.

Isola dei Famosi, Omar si difende dalle accuse

Mentre Teresanna Pugliese si è mostrata piuttosto compiaciuta dai commenti di Selvaggia Lucarelli durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Omar Fantini è scattato immediatamente. Il naufrago sta piano piano abbandonando l’indole serafica di chi cerca sempre un compromesso per la pace, e così ha replicato immediatamente all’ospite della puntata, invitandola a raggiungerlo in Honduras per capire cosa si prova veramente a vivere in quel modo per lungo settimane.

Poco dopo aver lanciato una bella frecciatina a Selvaggia, trovando l’applauso del pubblico, Omar ha continuato spiegando che nonostante gli attriti questa settimana è riuscito anche a riavvicinarsi a Teresanna, apprezzando il fatto che si è fatta perdonare cucinando per tutto il gruppo. Insomma, secondo il naufrago non ci sono strategie in atto, ma semplicemente momenti di condivisione e momenti di scontro che si possono alternare tra tutti. Sarà davvero così? È indubbio che Teresanna sia una personalità scomoda perché dice sempre quello che pensa e non ha peli sulla lingua, dunque il dubbio persiste. Nel frattempo, Chiara Balistreri ha rotto il silenzio dopo la sua eliminazione.

