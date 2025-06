Isola dei Famosi, Teresanna sulla notte passata insieme al marito Giovanni: "Un'emozione che non ho mai vissuto"

News VIP

L'amata naufraga della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese, racconta tutte le emozioni vissute in Honduras insieme al marito Giovanni Gentile.

Dopo quasi due mesi, Teresanna Pugliese ha avuto la possibilità di riabbracciare suo marito e trascorrere la notte insieme a lui. Chiamata nel Confessionale, la naufraga de L'Isola dei Famosi si è detta grata per la bellissima sorpresa e poi ha raccontato tutte le emozioni vissute su Playa Dos con Giovanni Gentile.

Teresanna e la sorpresa in diretta a L'Isola dei Famosi

Nel corso dell'ultima puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, che è andata in onda lunedì 16 giugno 2025 e che ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Chiara Balistreri, l'ex tronista Teresanna Pugliese ha ricevuto una bellissima ed emozionante sorpresa da parte del marito Giovanni Gentile.

Per tirarle su il morale, la conduttrice Veronica Gentili ha deciso di mostrare a Teresanna un dolce videomessaggio da parte del marito, in cui la invitava ad essere forte e ad andare avanti anche per i suoi figli. Proprio mentre ascoltava l'audio, Giovanni è sbucato alle sue palle e le ha fatto una sorpresa. "Mi sei mancato tanto, tutti i minuti" ha dichiarato la naufraga con la voce rotta dal pianto. La produzione le ha poi offerto la possibilità di passare una notte insieme, ma a una condizione: il gruppo dovrà rinunciare al kit per pescare fino alla prossima puntata. Un prezzo da pagare di cui l'ex tronista di Uomini e Donne si è presa ogni responsabilità.

Le emozioni di Teresanna sulla notte passata insieme al marito Giovanni

Dopo aver ricevuto una bellissima sorpresa in diretta a L'Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese ha avuto la possibilità di trascorrere la notte insieme al suo amato Giovanni Gentile su Playa Dos. Come è andata tra di loro? A rivelarlo è stata proprio l'ex amata tronista di Uomini e Donne che, chiamata nel Confessionale, ha raccontato tutte le emozioni vissute con il marito in Honduras:

"Un'emozione che non ho mai vissuto, perché non sono mai stata per così tanto tempo lontana da Giovanni, perché per me Giovanni rappresenta l'equilibrio. Grazie Spirito dell'Isola per questa sorpresa" ha confessato la Pugliese che, come mostrato nel daytime di ieri del reality show condotto da Veronica Gentili, ha presentato il suo compagno agli altri naufraghi, tra cui Mario Adinolfi e Mirko Frezza.

Una bella ricarica per la bella e amata naufraga campana, che nella prossima diretta si scontrerà al televoto con il suo amico Mirko e Patrizia Rossetti. Teresanna riuscirà a salvarsi e continuare la sua corsa verso la vittoria finale? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera mercoledì 18 giugno 2025 alle 21.30 circa su Canale 5.

