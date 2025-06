Isola dei Famosi, temporale improvviso nella notte: "Ci ha colto di sorpresa, le capanne distrutte"

News VIP

Playa Dos è stata colpita da un brutto temporale dopo la diretta di ieri de L'Isola dei Famosi: ecco cosa è successo e come hanno confessato i naufraghi ancora in gioco.

A poche ore dalla semifinale de L'Isola dei Famosi, che ha visto la proclamazione dei primi finalisti della 19sima edizione del reality show di Canale 5, Playa Dos è stata colpita da un brutto temporale che ha spaventato tutti i naufraghi e distrutto le capanne.

Attimi di panico a L'Isola dei Famosi: un temporale colpisce Playa Dos dopo la semifinale

Ieri, mercoledì 25 giugno 2025, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la semifinale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Patrizia Rossetti, Dino Giarrusso, Paolo Vallesi e Jasmin Salvati e la proclamazione dei primi finalisti. Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Cristina Plevani e Omar Fantini sono riusciti a conquistare un posto in finale, mentre Teresanna Pugliese e Jey Lillo sono finiti al televoto per l'ultimo posto.

A poche ore dalla diretta, un brutto temporale si è abbattuto su Playa Dos. Stando ai video pubblicati sulla pagina ufficiale Instagram del popolare reality show condotto da Veronica Gentili, il nubifragio ha distrutto le capanne e ha parecchio spaventato tutti i concorrenti, che non hanno nascosto la loro preoccupazione.

Caos su Playa Dos: il racconto di Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi

Momenti di panico in Honduras. Nella notte, dopo la diretta della semifinale de L'Isola dei Famosi, i naufraghi sono stati svegliati da un forte e improvviso nubifragio. Le capanne sono state distrutte e con la pioggia hanno rischiato di perdere anche il fuoco. Per fortuna, i concorrenti sono riusciti a coprirlo in tempo.

A commentare la brutta disavventura ci ha pensato Teresanna Pugliese che, chiamata nel confessionale, ha spiegato i danni causati dal temporale. "La mia capanna è stata completamente distrutta, ero immersa dall'acqua. Tutte le stuoie bagnate, i sacchi bagnati, noi bagnati. Per fortuna i ragazzi sono riusciti a salvare il fuoco. L'Isola o lo spirito dell'isola stanotte ci ha fatto prendere un bello spavento" ha raccontato l'ex amata tronista di Uomini e Donne.

A farle eco il primo finalista Mario Adinolfi. Parlando con l'amico Omar Fantini, il discusso giornalista ha dichiarato: "50 giorni di 60° all'ombra, e 10 minuti di tormenta notturna! Stanotte mi ha preso nel sonno, una secchiata d'acqua gelida addosso". "Cosa ci manca? Un uragano?" ha domandato ironicamente il comico commentando la situazione. L'appuntamento con la finalissima de L'Isola è per il prossimo mercoledì 2 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Chi sarà il vincitore della 19esima edizione del reality show?

