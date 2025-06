Isola dei Famosi, Simona Ventura contro Jasmin Salvati: "Chiedi subito scusa! Chiara si è salvata per il suo coraggio"

News VIP

L'opinionista Simona Ventura è sbottata furiosa in diretta a L'Isola dei Famosi contro Jasmin Salvati dopo le dure parole di quest'ultima nei confronti della giovane naufraga Chiara Balistreri!

Simona Ventura sbotta in diretta a L'Isola dei Famosi contro Jasmin Salvati. Il motivo? Il comportamento e le dure parole usate dalla nuova naufraga nei confronti di Chiara Balistreri non sono per niente piaciute all'opinionista del reality show di Canale 5, che ha voluto farle una severa ramanzina.

Jasmin Salvati nel caos dopo lo scontro con Chiara Balistreri

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri mercoledì 4 giugno 2025 in prima serata su Canale 5, Veronica Gentili ha subito affrontato l'argomento riguardante il grave comportamento assunto da Jasmin Salvati nei confronti di Chiara Balistreri. Per chi non lo sapesse, durante la settimana, le due ragazze si sono rese protagoniste di un'accesa discussione dopo che l'ex volto di Italia Shore ha accusato la giovane naufraga bolognese di essersi esposta con la sua storia solo per ottenere visibilità e consensi.

Un'accusa che ha indignato tutti. Dopo la famiglia di Chiara, infatti, si è esposto sul caso anche il Codacons, che ha chiesto esplicemente un provvedimento contro Jasmin. Con un comunicato, l'associazione ha avanzato la richiesta di eliminare la giovane naufraga dal gioco ritenendola responsabile di "gravi dichiarazioni che ledono la dignità delle donne, alimentano stereotipi pericolosi e contribuiscono a perpetuare la cultura della violenza e della discriminazione di genere".

Simona Ventura riprende in diretta Jasmin Salvati

Vista la gravità della situazione, sia la conduttrice Veronica Gentili che l'opinionista de L'Isola dei Famosi hanno invitato Jasmin Salvati a chiedere immediatamente scusa a Chiara Balistreri. "Sono stati giorni in cui ero nervosa, ho sbagliato totalmente. Mi prendo le colpe, non mi sono scusata direttamente con Chiara perché sono orgogliosa. Chiederlo ora mi sembra forzato" ha dichiarato la nuova concorrente del reality show di Canale 5 provocando la reazione furiosa di Simona Ventura:

L'anno scorso in Italia sono morte 113 donne per femminicidio, quest'anno sono morte 28, ad oggi. Quasi 150 donne ammazzate per femminicidio. Chiara che è stata massacrata dal fidanzato che ha tentato di ucciderla. L'ha denunciato con un grande coraggio. Quindi, tu devi chiedere scusa immediatamente a una che dà un messaggio del genere. Non devi dire mai più una cosa simile, è andata in ospedale con le ossa rotte. Si è salvata per il suo coraggio e per la sua grinta. Come ti permetti?

Dopo la ramanzina in diretta della Ventura, la Salvati ha cercato di giustificare il suo comportamento sbagliato e chiarire la sua posizione nei confronti della Balistreri. Visibilmente provata dalle parole dell'opinionista, l'ex fidanzata di Spadino si è scusata con la sua compagna di avventura, che ha accettato senza problemi le scuse: "Non sono qua per far la vittima anzi per dimostrare forza. Accetto le sue scuse, non è la gara di chi ha la storia più travagliata". Jasmin avrà davvero capito la gravita delle sue parole e soprattutto le due ragazze riusciranno a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente? Ricordiamo che proprio Jasmin questa settimana è al televoto insieme a Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Riuscirà a salvarsi?

