Isola dei Famosi, la mamma di Chiara sbotta: "Non permetto che nessuno strumentalizzi la storia di mia figlia"

Jasmin Salvati ha accusato Chiara Balistreri di aver strumentalizzato la sua storia per visibilità. Immediata la reazione della mamma della naufraga de L'Isola dei Famosi, che ha chiesto al programma seri provvedimenti.

La lite scoppiata a L'Isola dei Famosi tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri continua ad essere argomento di discussione. A commentare l'accaduto ci ha pensato la mamma della giovane naufraga bolognese che, intervistata da Gabriele Parpiglia, ha chiesto esplicitamente che venga preso un provvedimento disciplinare nei confronti dell'ex volto di Italia Shore.

Jasmin contro Chiara a L'Isola dei Famosi

Tensione alle stelle a L'Isola dei Famosi. A pochi giorni dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera mercoledì 4 giugno 2025 su Canale 5, Jasmin Salvati e Chiara Balistreri si sono rese protagoniste di un'accesa discussione in cui l'ex l'ex fidanzata di Spadino ha duramente e inaspettatamente accusato la giovane bolognese di essersi esposta con la sua storia solo per ottenere visibilità.

Tutto è nato quando Jasmin ha sgridato Teresanna Pugliese e Chiara di aver usato la sua stuoia senza chiederle il permesso. La discussione, però, si è subito spostata su altre questioni personali: "Fai la scenetta? Mi guardi male tutto il giorno. Ma chi ti conosce? Sei qua per visibilità, come hai fatto tutte le altre cose. Tutti hanno la loro storia, ma non tutti si espongono per visibilità". Parole davvero molto forti che hanno spiazzato e destabilizzato tutti i presenti, soprattutto la naufraga bolognese, che ha subito replicato: "Io mi sono esposta per visibilità? Bello! Che gran donna che sei!".

La mamma di Chiara difende sua figlia dalle accuse di Jasmin

Il comportamento assunto da Jasmin Salvati nei confronti di Chiara Balistreri ha scioccato tutti i telespettatori, che hanno chiesto agli autori de L'Isola dei Famosi di affrontare l'argomento nella prossima diretta. Come riportato da Biccy, a commentare quanto accaduto in Honduras ci ha pensato la mamma della naufraga bolognese. Raggiunta dal giornalista Gabriele Parpiglia, la signora Roberta ha rivelato di non essere riuscita a dormire dopo aver assistito allo scontro fra sua figlia e l'ex volto di Italia Shore:

Come ti viene in mente di fare quell’uscita? Tu che contenuti porti, ma per che cosa sei conosciuta? La pressione che viviamo io e la mia famiglia è molto dura. Vedere Chiara piangere, vedere gli attacchi di queste persone mi dà un senso di impotenza. Non permetto che nessuno strumentalizzi la storia di Chiara, perché Chiara non lo fa.

La mamma di Chiara ha poi continuato il suo sfogo ribadendo la sua posizione e sottolineando di aver già chiesto che venga preso un provvedimento disciplinare nei confronti di Jasmin: "Se non prendono provvedimenti, se non la puniscono io mi alzo dallo studio e me ne vado. Io sono un genitore, io mi alzo e me ne vado". Non solo. La signora Roberta ha invitato tutti i telespettatori a votare per far vincere il reality show a una donna: "È dal 2015 che non vince una donna all’Isola. Deve vincere una donna, che sia Patrizia, che sia Cristina, che sia Loredana. Tranne Jasmin, ve lo dico già".

La produzione de L'Isola deciderà di punire la nuova naufraga? Una cosa è certa: vista la delicata situazione, siamo sicuri che Veronica Gentili affronterà l'argomento in diretta! L'appuntamento è per stasera, mercoledì 4 giugno 2025, alle 21.30 circa su Canale 5.

