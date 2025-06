Isola dei Famosi, il Codacons chiede la squalifica per Jasmin Salvati

News VIP

Il Codacons si espone contro Jasmin Salvati, concorrente dell'Isola dei Famosi. Richiesta la squalifica immediata nella naufraga.

All'Isola dei Famosi, il clima si è fatto sempre più teso con l’avvicinarsi della puntata di questa sera, mercoledì 4 giugno 2025.

Isola 2025, il Codacons vuole l'espulsione di Jasmine Salvati dopo le parole rivolte a Chiara Balistreri

Qualche giorno fa,, è scoppiato un acceso confronto tra Jasmine Salvati e Chiara Balistreri, due delle concorrenti più giovani del cast. Tutto è iniziato da un banale litigio sull’utilizzo di una stuoia, ma la discussione è presto degenerata in un attacco personale.

Jasmine, già nota al pubblico per la sua partecipazione a Italia Shore, ha duramente accusato Chiara di sfruttare la propria drammatica storia personale solo per ottenere attenzione e notorietà mediatica. “Sei qua per visibilità, come hai fatto tutte le altre cose, quindi stai buona”, ha detto Jasmine, insinuando che Chiara avesse strumentalizzato la sua esperienza per emergere. Chiara, visibilmente turbata, ha risposto con fermezza: “Mi stai dicendo che mi sono esposta per visibilità? Bello! Che gran donna che sei!”.

Le parole di Jasmine hanno scatenato fortissime reazioni fuori dal programma. Familiari, amici e sostenitori di Chiara, attraverso i social, hanno espresso sdegno per l’attacco ricevuto, sottolineando quanto sia grave sminuire la testimonianza di una donna che ha subito violenza. Nel 2022, Chiara aveva denunciato l’ex compagno per violenza domestica. Nonostante le misure cautelari, l’uomo era riuscito a fuggire ed è rimasto latitante per anni, continuando a minacciarla. La partecipazione al reality, hanno spiegato i suoi cari, è nata proprio dal desiderio di lanciare un messaggio positivo a tutte le donne vittime di violenza. Attraverso un comunicato, la famiglia di Chiara ha chiesto alla produzione del programma una sanzione esemplare nei confronti di Jasmine, dichiarando: “Siamo indignati dalle parole rivolte a Chiara e confidiamo in un’ammonizione esemplare. Un messaggio del genere non può essere tollerato, soprattutto dopo l’ennesimo femminicidio che ha visto vittima Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni uccisa dall’ex compagno”.

Nel messaggio diffuso dalla famiglia c'è stato un forte appello al rispetto: “Come può una donna rivolgersi a un’altra donna, vittima di violenza domestica, con un’accusa simile? Se la visibilità di cui parla Jasmine ha contribuito a salvare Chiara e a darle una nuova possibilità, allora ben venga quella visibilità. Perché può salvare delle vite”.

Oggi sul caso, si è esposto anche il Codacons, chiedendo esplicemente un provvedimento contro Jasmin Salvati. L'ente per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha dissuso la seguente nota stampa, per poter immediatamente procedere "all'eliminazione della concorrente":

“Chiediamo Alla R.T.I. S.p.A., in persona a procedere immediatamente all’eliminazione della concorrente Jasmin Salvati dal programma L’Isola dei Famosi, in quanto responsabile di gravi dichiarazioni che ledono la dignità delle donne, alimentano stereotipi pericolosi e contribuiscono a perpetuare la cultura della violenza e della discriminazione di genere“,

E ancora:

“Chiediamo altresì l’adozione di misure concrete e strutturate volte a prevenire il ripetersi di simili episodi, tra cui la formazione obbligatoria per il personale e i concorrenti sui temi della violenza di genere, della comunicazione responsabile e del rispetto della dignità umana; la pubblicazione di una formale rettifica e di scuse pubbliche, da parte della produzione e della rete televisiva, rivolte alle vittime di violenza e all’opinione pubblica, a tutela della sensibilità collettiva e della correttezza comunicativa nonché l’impegno a rispettare rigorosamente i principi sanciti dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, nonché le disposizioni normative e le raccomandazioni internazionali in materia di tutela delle donne e contrasto alla violenza di genere“.

