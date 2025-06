Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli su Veronica Gentili: "Impressionata, quattro ore di diretta senza mai un inciampo"

News VIP

Ospite nella sesta puntata de L'Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli dopo la diretta si è complimentata con Veronica Gentili per la sua impeccabile conduzione del reality show di Mediaset.

Ospite speciale della sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, Selvaggia Lucarelli non si è limitata a dire la sua in studio: dopo la diretta, ha voluto spendere parole di sincera ammirazione per la padrona di casa, Veronica Gentili, protagonista di una conduzione che l’ha letteralmente conquistata.

Isola 2025, Selvaggia Lucarelli promuove Veronica Gentili: "Ha talento vero. Mediaset deve coltivarla"

Ecco cosa ha dichiarato la giornalista su X (ex Twitter):

“Ieri ho visto Veronica Gentili in studio, in diretta, e sono rimasta sinceramente impressionata. Quattro ore di diretta senza mai un inciampo, un calo, la sensazione che stesse perdendo qualche pezzo. Piglio e proprietà di linguaggio fuori dal comune. Senza paura di sporcarsi le mani nelle dinamiche tipiche da reality, ma provando a dare un po’ di spessore anche alla lite su un pezzo di cocco. E poi bella, molto. Prevedo un futuro molto luminoso e Mediaset dovrà coltivarla con la cura che merita.”

Un’analisi precisa e appassionata, che non si limita all’estetica ma sottolinea la tenuta di scena, la presenza, il linguaggio e l’intelligenza con cui la Gentili affronta anche i momenti più leggeri del reality. Lucarelli non è nuova a intuizioni di questo tipo:

“Lo avevo scritto anche di Bianca Guaccero, quando non se la filava nessuno, e mi sembra sia arrivato il momento buono anche per lei.”

Poi, con la sua consueta ironia, conclude il suo pensiero con un dettaglio tanto curioso quanto simbolico:

“Inoltre è rimasta in piedi 4 ore su un tacco 14, non le manca neppure l’equilibrio. Che in questo mondo, se non vuoi usare il napalm tutti i giorni su chi rema contro ai pochi talentosi in circolazione, serve sempre.”

Nonostante la bravura della conduttrice, l’esperienza di Simona Ventura come opinionista e la presenza fresca di Pierpaolo Pretelli in collegamento dall’Honduras, L’Isola dei Famosi continua a faticare negli ascolti. La settima puntata – andata eccezionalmente in onda di lunedì – ha registrato 1.779.000 telespettatori con il 14,9% di share, in linea con i dati della settimana precedente.

La serata ha comunque regalato momenti forti: l’eliminazione di Chiara Balestrieri, la lite accesa tra Selvaggia Lucarelli e Omar Fantini, le sorprese dei parenti e l’apertura del nuovo televoto tra Mirko, Patrizia e Teresanna. Da questa settimana il reality raddoppia, con due appuntamenti settimanali fino alla finale. Chissà che con questo rilancio e qualche scossone nelle dinamiche interne, L’Isola non riesca finalmente a trovare il vento giusto. Intanto, una certezza c’è: Veronica Gentili ha tutte le carte in regola per diventare una colonna della nuova televisione generalista.

