Isola dei Famosi, scontro tra Omar Fantini e Selvaggia Lucarelli: "Sei fastidiosa! [VIDEO]

Selvaggia Lucarelli accende L’Isola scintille in diretta con Omar Fantini.

Selvaggia Lucarelli è sbarcata a L’Isola dei Famosi come super ospite nella sesta puntata e, com’era prevedibile, non ha certo fatto tappezzeria. In pochi minuti ha acceso gli animi in studio e tra i naufraghi, diventando il fulcro di una puntata a dir poco frizzante.

Isola 2025, Omar Fantini si scalda contro Selvaggia Lucarelli

A farne le spese, oltre a Mario Adinolfi e MirkoFrezza è stato Omar Fantini, il comico e leader della settimana, fino a oggi considerato una presenza mite e accomodante. Ma si sa, con Selvaggia basta poco per far emergere il lato nascosto delle persone. Durante la diretta, la Lucarelli ha osservato con occhio critico le dinamiche del gruppo, concentrandosi in particolare sulla nomination ricorrente di Patrizia Rossetti, giustificata da molti naufraghi con la stanchezza e i problemi di salute della concorrente. Un ragionamento che lei ha smontato con lucidità:

“Secondo me è una vasca di squali, lei ha fatto sentire l’odore del sangue e loro si avventano su di lei. Lei si è mostrata debole e loro si accaniscono. Loro però vogliono sembrare più buoni dicendo che se la nominano è perché lo fanno per lei perché è stanca.”

Parole che hanno provocato la reazione immediata del leader in carica. Fantini ha interrotto la giornalista con tono piccato:

“Guarda che non tutto il mondo è come te, non tutti sono squali pronti ad avventarsi sul sangue.”

Ma Selvaggia, con il suo classico sorriso tagliente, ha risposto senza esitazione:

“Mi piace questa cosa che finalmente tiri fuori un po’ di carattere.”

Fantini ha cercato di difendersi:

“Ce l’ho il carattere cara, non ti preoccupare.”

E lì, la Lucarelli ha affondato il colpo:

“Cara lo dici a tua sorella, così in generale. Io poi non parlavo di te, ma come sempre parli a nome degli altri e la devi smettere. Capisco che tu ti senta il leader, ma non sei il portavoce. Tira fuori questa personalità anche con gli altri e non solo con me.”

Il comico, un po’ spiazzato, ha provato a rispondere:

“Ma se gli altri non sono così fastidiosi come te non serve tirare fuori nulla.”

Un assist perfetto per Selvaggia, che ha colto subito il punto:

“Devo aver toccato una corda molto sensibile, caspita! Ancora parli a nome del gruppo, parla per te, magari in terza persona, ma parla per te.”

Ma il momento più teatrale è arrivato poco dopo, quando Omar ha alzato il tono dello show e, con ironia, ha sventolato il medaglione da leader gridando:

“Ho vinto questa collana da leader Selvaggetta! L’ho vinta, se l’ho vinta posso anche dire delle cose a nome del gruppo.”

Un’esclamazione che ha fatto sorridere Selvaggia, visibilmente soddisfatta dell’effetto ottenuto:

“Adoro questa cosa, sta venendo fuori il vero te. Sono come il luminol, sto illuminando il vero te.”

Ormar, intanto, si prepara, ad una nuova settimana da leader. Tutti i naufraghi però non sanno che ci sarà un doppio appuntamento dell'Isola che tornerà in onda mercoledì 18 giugno. Il nuovo appuntamento potrebbe già ricambiare gli equilibri e far perdere a Fantini il potere decisionale sul gruppo e l'immunità dalle nomination.

