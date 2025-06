Isola dei Famosi, Chiara Balistreri eliminata: le prime dichiarazioni della naufraga e la reazione di Teresanna Pugliese

News VIP

La giovane naufraga Chiara Balistreri è stata eliminata da L'Isola dei Famosi, rinunciando anche alla possibilità dell’ultima spiaggia. Ecco cosa ha rivelato dopo l'eliminazione dal gioco!

Chiara Balistreri ha ufficialmente lasciato L'Isola dei Famosi. La giovane naufraga bolognese ha perso al televoto contro Teresanna Pugliese e Mirko Frezza e ha deciso di non proseguire la sua avventura sull'ultima spiaggia insieme agli altri concorrenti eliminati.

Chiara Balistreri eliminata al televoto

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 16 giugno 2025 in prima serata su Canale 5, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo aver raccontato tutto quello che è successo tra i naufraghi durante la settimana, la conduttrice Veronica Gentili ha svelato l'esito del televoto. Ad avere la peggio è stata Chiara Balistreri, che prima di lasciare la playa ci ha tenuto a fare un piccolo bilancio della sua esperienza in Honduras: "Sono contenta del mio percorso. Per me è una vittoria essere arrivata fin qua. Sono felice e fiera di me stessa, quello che ho dato e dove sono arrivata".

Una bellissima esperienza che è stata segnata dall'amicizia con Teresanna Pugliese: "Teresanna deve essere forte, le ho spiegato che alla fine è un gioco, ora deve giocare e tirare fuori gli assi dalla manica". Le parole della giovane naufraga hanno colpito l'ex tronista di Uomini e Donne che, visibilmente provata e dispiaciuta, non è riuscita a trattenere le lacrime in diretta: "Per me lei è una sorella minore, provo un sentimento reale per lei. Mi ha supportata tanto, io l'ho supportata tanto". Dopo aver salutato i suoi compagni di avventura, la Balistreri ha dovuto lasciare la playa.

Chiara rifiuta la proposta de L'Isola e abbandona definitivamente il gioco

Prima di abbandonare definitivamente la 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, Chiara Balistreri è stata portata a sua insaputa sull'ultima spiaggia dove "alloggiano" gli ex concorrenti che hanno deciso di continuare la loro avventura e provare a tornare in gioco. Veronica Gentili ha rivelato la proposta dello Spirito dell'Isola alla giovane naufraga che, dopo alcuni momenti di riflessione, ha comunicato a tutti la sua decisione di lasciare il gioco e tornare in Italia:

Sto tanto male, non ce la faccio. Voglio riabbracciare la mia famiglia. Sono stremata, non ce la faccio più. Ho imparato tanto, ho fatto il mio percorso e ho vinto tanto, alla fine se il pubblico ha deciso così… io credo nel destino.

La scelta della ragazza ha spiazzato un po' tutti. Sia la mamma che Selvaggia Lucarelli, infatti, hanno cercato di spronarla a rimanere e lottare per arrivare in finale. Inutili i tentativi della conduttrice e dei presenti in studio, Chiara è rimasta ferma sulla sua posizione. Prima di salutarla, però, Veronica ci ha tenuto a dedicarle in diretta parole di grande stima e affetto: "Hai dimostrato a tutti che la durissima storia che hai alle spalle non ti ha tolto la gioia di vivere, hai dato una lezione di vita incredibile".

Con l'eliminazione dal gioco della Balistreri, i concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Ahlam El Brinis, Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, Jasmin Salvati, Cristina Plevani, Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Omar Fantini, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. L'appuntamento con L'Isola dei Famosi è per domani, mercoledì 18 giugno 2025, in prima serata su Canale 5.

