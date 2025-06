Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli smaschera Mirko Frezza in diretta: "Sei molto teatrale! Utilizzi la telecamere bene"

News VIP

Mirko Frezza accusa gli altri naufraghi de L'Isola dei Famosi di essere troppo televisivi. Parole che hanno provocato la reazione immediata di Selvaggia Lucarelli, che ha smascherato in diretta l'attore romano.

L'ospitata di Selvaggia Lucarelli a L'Isola dei Famosi non ha deluso le aspettative, anzi. La nota giornalista ne ha avuta una per tutti: da Mario Adinolfi a Patrizia Rossetti fino a Mirko Frezza, che è stato accusato di essere molto teatrale e di essere propenso alle scenate a favor di telecamera.

Selvaggia Lucarelli critica in diretta Mirko Frezza

La settima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 16 giugno 2025 in prima serata su Canale 5, è stata a dir poco scoppiettante. Ospite della serata la giornalista Selvaggia Lucarelli che, con la sua schiettezza e pungente ironia, ha rivelato il suo pensiero su tutti i naufraghi del reality show condotto da Veronica Gentili.

La serata è partita subito col botto quando la conduttrice ha cercato di capire le dinamiche delle accese liti scoppiate durante la settimana in Honduras. A far luce sulla situazione ci ha pensato Mirko Frezza, che ha accusato i suoi compagni di avventura di essere "troppo televisivi". Su tutti, Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi. Se l'ex tronista di Uomini e Donne ha cercato di difendersi e chiarire la sua posizione, il giornalista ha prontamente replicato rimandando le accuse al mittente: "Mirko sa usare le telecamere e sa come alzare i toni per prendersi la scena. Più del televisivo, cerca la scena madre".

Un pensiero che è stato condiviso anche da Selvaggia Lucarelli, che è entrata a gamba tesa nella questione: "Mi fa sorridere che un’attore accusi di falsità gli altri, l’attore per mestiere finge. Sei molto teatrale. Mirko sei il primo che utilizza la telecamera molto bene, non fare il parac**o con me, ti smaschero in cinque secondi". La nota e discussa giornalista ha accusato Mirko di essere molto teatrale ma, allo stesso tempo, si è detta d'accordo anche con le accuse mosse proprio dal concorrente romano nei confronti di Adinolfi: "Le sue personalità pesano molto più del suo fisico. In quest’Isola sta giocando e muove gli altri come pedine, sta lì seduto tutto il giorno come la comare e comincia a sparlare e a mettere tutti l’uno contro l’altro in maniera piuttosto diabolica".

Le parole di Selvaggia Lucarelli sul cast de L'Isola dei Famosi

Selvaggia Lucarelli è stata l'ospite speciale della settima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco della giovane Chiara Balistreri. Dopo aver rivelato il suo pensiero sulla strategia messa in atto da Mirko Frezza e Mario Adinolfi, Selvaggia Lucarelli ha svelato il suo pensiero sul resto del cast della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi.

"C’è la guerra per la leadership" ha dichiarato la Lucarelli per poi analizzare il comportamento di alcuni naufraghi e i vari schieramenti "Mario che è il grande burattinaio che muove i fili. Ci sono poi i leader fisici, Omar e Teresanna, che sono in conflitto perché il primo si sente più forte e il candidato alla vittoria e lei gli da fastidio. Vogliono far fuori Teresanna perché infastidisce la leadership maschile". La giornalista, quindi, sembra avere le idee molto chiare sui concorrenti ancora in gioco. L'appuntamento con il reality show condotto da Veronica Gentili è per domani, mercoledì 18 giugno 2025, in prima serata su Canale 5. Al televoto ci sono: Mirko Frezza, Teresanna Pugliese e Patrizia Rossetti. Chi uscirà?

